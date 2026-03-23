Seleção Brasileira - O elenco convocado por Carlo Ancelotti começou a se apresentar em Orlando, nos Estados Unidos. Metade dos 26 convocados já está à disposição. A expectativa é que Ancelotti consiga ter o elenco completo à disposição nesta terça-feira. Nesta segunda-feira um novo corte foi anunciado. Gabriel Magalhães, do Arsenal, sentiu dores no joelho e não participará desta data Fifa. O Brasil vai enfrentar a França nesta quinta-feira, às 17h, em Boston, e a Croácia, na próxima terça-feira, dia 31, às 21h, em Orlando. Uruguai - Nesta segunda-feira, o técnico da seleção, Marcelo Bielsa, fez a convocação do plantel que enfrenta Inglaterra e Argélia nesta data Fifa. A lista conta com Rochet, do Inter, além de sete outros jogadores que atuam no Brasil, são eles: Varela, De La Cruz, Arrascaeta (Flamengo), Piquerez, Emiliano Martínez (Palmeiras), Puma Rodríguez (Vasco) e Canobbio (Fluminense). Futebol Feminino - Nesta segunda-feira foi realizado o sorteio da 1ª fase e da preliminar da Copa do Brasil, envolvendo os times da Série A3. As equipes da Série A2 e da Elite do futebol nacional só entram na disputa na 3ª fase. O Rio Grande do Sul tem apenas um representante nesse primeiro momento, o Brasil de Farroupilha vai enfrentar o Prosperidade-ES. Luto - A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou nesta segunda-feira a morte de Marquinhos Abdalla, um dos grandes nomes da história da modalidade no País. Abdalla participou de três Olimpíadas pela seleção brasileira, (1972, 1980 e 1984), foi vice-campeão mundial em 1970. O pivô também foi o primeiro brasileiro draftado pela NBA, em 1976, pelo Portland Trail Blazers. No Brasil, atuou por Fluminense, Sírio (onde foi campeão do mundo de clubes em 1979), Flamengo e Bradesco. Também jogou no Virtus Bologna e Gênova, ambos da Itália. Vôlei - Multicampeã e medalhista olímpica, Carol Gattaz anunciou que vai se aposentar. Ela estava afastada das quadras há um ano devido a uma lesão no joelho, a segunda em dois anos. O tratamento não evoluiu conforme o esperado e a atleta optou por encerrar a carreira. Seu jogo de despedida será nesta terça-feira, em duelo válido pela Superliga Feminina de Vôlei 25/26, em que o Praia Clube, equipe da central, enfrentará o Tijuca em Uberlândia. Ayrton Senna - O Toleman TG183B, carro em que o piloto estreou na Fórmula 1 e conquistou seus primeiros pontos no campeonato, será leiloado em Mônaco no próximo mês. A RM Sotheby’s estima que o carro possa atingir valores entre US$ 3,1 milhões e US$ 4,2 milhões.

