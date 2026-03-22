Inter supera a Chapecoense por 2 a 0, vence a primeira no Beira-Rio e se distancia do Z-4

O Inter venceu a Chapecoense por 2 a 0 neste domingo (22), no Beira-Rio e chegou a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O triunfo também marcou a primeira vez que o Colorado conquistou três pontos em sua casa na competição.



O time da casa começou a partida dominando as ações, enquanto os visitantes tentavam achar espaços nos contra-ataques. Mas mesmo com toda pressão exercida pelo Inter, foi a Chapecoense quem teve a primeira chance perigosa. Aos 12 minutos, depois que Félix Torres bloqueou cabeçada de Bolasie, a bola sobrou para Rafael Carvalheira dentro da área, ele chegou batendo, mas mandou para fora.



Aos 18, o Inter respondeu com Carbonero. Depois de cruzamento rebatido pela defesa, o colombiano pegou o rebote e finalizou para a defesa de Léo Vieira. Nove minutos depois, o Alvirrubro finalmente conseguiu colocar a bola na rede. Vitinho recebeu de Bruno Gomes e cruzou para pequena área, Mercado apareceu de cabeça para abrir o placar.



Nos minutos finais da primeira etapa o Inter seguiu dominando o jogo. Aos 37, Villagra teve chance de ampliar, mas o goleiro Léo Vieira fez boa defesa na forte finalização do volante. Aos 40, foi a vez de Bruno Henrique arriscar de longe, mas a bola saiu perto da meta da Chape.



Aos 48, o árbitro Bruno Arleu de Araújo apitou o fim do primeiro tempo. O Inter dominou a Chapecoense no Beira-Rio e poderia ter matado o jogo já nos 45 minutos iniciais. Ainda assim, desceu para o vestiário com a vitória parcial.



Já no segundo tempo, o Colorado entrou determinado a garantir os três pontos. Aos 3 minutos, Bruno Gomes cruzou para Borré, o atacante se esticou todo, mas não chegou na bola. A princípio o juiz entendeu que o lance era normal, mas depois de ser chamado pelo VAR para revisão, constatou que Bruno Leonardo puxou o colombiano na jogada, pênalti para o Inter. Aos 5, Alan Patrick cobrou e ampliou o placar.



Dois minutos depois, Borré teve a chance de fazer o terceiro, mas cabeceou para fora em lançamento de Alan Patrick. Após quase sofrer mais um, a Chapecoense acordou. Nos minutos seguintes, foram três chances claras. Bolasie e Ítalo não conseguiram aproveitar de cabeça e Camillo arriscou da entrada da área, mas também não acertou o alvo.



O Colorado voltou a atacar apenas depois da metade do segundo tempo. Aos 26, Félix Torres apareceu bem depois de cobrança de escanteio de Alan Patrick, mas cabeceou para fora. No minuto seguinte, Villagra arriscou de fora da área e Léo Vieira apareceu para evitar.



A partir dos 30, com o resultado a seu favor, o Inter relaxou e o jogo inverteu. Agora era a Chapecoense quem tinha domínio das ações ofensivas. Mas apesar de ter encontrado mais espaço, não conseguia vencer a defesa colorada. Mesmo com o crescimento dos catarinenses, a melhor chance da reta final ainda foi dos donos da casa.