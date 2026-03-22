Primeira etapa do STU National lota a Orla do Guaíba neste final de semana

Neste final de semana, a Orla do Guaíba foi o palco de disputa dos maiores skatistas do cenário nacional. A primeira parte da etapa de Porto Alegre do STU National começou na sexta-feira (20) e se estendeu até o domingo (22), quando o público lotou as arquibancadas temporárias para acompanhar as grandes finais nas modalidades street e park, ambas olímpicas. No próximo final de semana, entre os dias 28 e 29, será a vez do Pro Tour STU que será disputado nas pistas de vert e mini ramp.



O domingo começou com a decisão no paraskate. O curitibano Felipe Nunes ficou com o primeiro lugar com uma nota 97.55, seguido por David Soares, 91.33 e Tony Alves, 90.00. A final foi marcada por desempenhos consistentes, refletindo a evolução da modalidade dentro do circuito nacional.