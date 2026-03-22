Na volta de Braithwaite, Grêmio é superado pelo Vasco no São Januário

Na tarde deste domingo, o Grêmio foi derrotado por 2 a 1 pelo Vasco pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, no São Januário, no Rio de Janeiro. No reencontro com ídolo Renato Portaluppi, técnico que mais comandou os gaúchos com 540 jogos, a equipe comandada por Luís Castro teve um desempenho abaixo do esperado e não conseguiu somar pontos no Rio de Janeiro.



Apesar de essa ser a última partida do Tricolor antes da parada de 11 dias para a data Fifa, o treinador português optou por poupar atletas que vinham de uma longa sequência. Uma das ausências mais impactantes é a de Monsalve. Sem o meio-campo, o time voltou a ser formado por três volantes. Leonel Pérez, no lugar de Noriega, era o responsável pela contenção, logo à sua frente Arthur fez seu retorno após lesão muscular e Nardoni fechou o trio. No ataque, Enamorado deu espaço à Tetê na ponta direita.



Nos instantes iniciais as duas equipes tinham dificuldades em reter a bola e davam muitos chutões para tentar arranjar algo lá na frente, sem sucesso. Em uma das primeiras jogadas bem tramadas, o Vasco abriu o placar. Depois de recuperar a bola ainda na defesa, os cariocas trocaram passes de pé em pé até que David recebeu no lado direito da defesa Tricolor, deixou Pavón no chão, invadiu a área e ajeitou para Cuiabano soltar o pé, a bola ainda desviou em Thiago Mendes antes de morrer no fundo da rede.



Atrás no placar o Grêmio se atirou para o ataque e deu cada vez mais espaço para os cariocas. Aos 9, Andrés Gomes entrou na área a dribles e finalizou, mas Weverton atento fez boa defesa para evitar o segundo. Nos minutos seguintes a toada seguia a mesma, o Vasco amontoava oportunidades, mas parava na defesa tricolor.



Já passado da metade da primeira etapa finalmente os donos da casa conseguiram vencer o bloqueio dos gaúchos. Aos 33, após erro na saída de bola do Grêmio, Cuiabano entrou com liberdade na esquerda e cruzou para David, sozinho, empurrar para as redes.



Quatro minutos depois, foi a vez do Vasco falhar na saída. Nardoni brigou pela posse na entrada da área e após bate-rebate a bola sobrou para Carlos Vinicius virar e finalizar para descontar para o Tricolor. O Grêmio ainda teve mais uma chance aos 43, mas Amuzu não conseguiu tocar na bola atravessada dentro da área por Nardoni. Dez minutos depois o árbitro Davi de Oliveira Lacerda encerrou a primeira etapa.



O Tricolor voltou para o segundo tempo com duas alterações. Gustavo Martins e Enamorado entraram no lugar de Balbuena e Tetê. Apesar das alterações, o Vasco seguia melhor na partida nos minutos iniciais. Aos 14 minutos, Andrés Gómez disparou pela esquerda, deu uma janela em Pavón, ajeitou na entrada da área e chapou, a bola passou por cima do ângulo direito de Weverton, para o alívio do goleiro. A resposta Tricolor veio sete minutos depois. Caio Paulista apareceu bem pela esquerda e cruzou para área, Enamorado tentou tirar do goleiro Léo Jardim, mas a bola passou tirando tinta da trave.



Aos 30 minutos, Braithwaite entrou no lugar de Carlos Vinicius. Essa foi a primeira vez que o dinamarquês entrou em campo desde setembro do ano passado, quando teve uma ruptura no tendão de Aquiles em partida diante do Mirassol pela 23ª rodada do Brasileirão daquele ano.



Na reta final, o Grêmio ainda teve uma chance de deixar tudo igual. Aos 44, Braithwaite aproveitou erro de Saldivia, tirou Robert Renan e chutou, mas Léo Jardim conseguiu evitar o empate. Sem mais chances perigosas para nenhuma das equipes, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda encerrou a partida aos 52 minutos.



Com o resultado o Grêmio se despede do Brasileirão até o retorno da data Fifa, com um gosto amargo. Agora a equipe ganha um descanso e só voltará a atuar no dia 2 de abril, às 21h30min de uma quinta-feira, quando enfrentará o Palmeiras, fora de casa.





Vasco (2) - Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodriguez), Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Hugo Moura, Thiago Mendes (Johan Rojas), Tchê Tchê, Nuno Moreira (Marino Hinestroza); Andrés Gómez e David (Matheus França). Técnico: Renato Portaluppi



Grêmio (1) - Weverton; Pavón; Balbuena (Gustavo Martins), Viery e Caio Paulista; Leonel Pérez, Arthur, Nardoni (Willian), Amuzu (Garbiel Mec) e Tetê (Enamorado); Carlos Vinicius (Braithwaite). Técnico: Luís Castro.





