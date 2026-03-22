Série B - Neste final de semana teve início a competição que dá vaga para a elite do futebol nacional. Pela 1ª rodada, no sábado, teve Vila Nova-GO 2x2 CRB, Ceará 1x1 São Bernardo, Operário 1x1 Atlético-GO, Botafogo-SP 4x0 Fortaleza e Cuiabá 0x0 Sport. No domingo foi a vez de Avaí 2x0 Juventude, Náutico 0x1 Criciúma, Athletic x Ponte Preta*, Goiás x América-MG*, Novorizontino x Londrina*. *Partidas não encerradas até o fechamento desta edição. Brasileirão Feminino - Neste sábado, pela 4ª rodada da competição, teve Atlético-MG 0x1 Inter e Ferroviária 0x0 Grêmio. Esse foi o primeiro ponto conquistado pelas mosqueteiras no torneio. No domingo, jogaram Juventude x Bragantino*. *Partida não havia encerrado até o fechamento desta edição. Copa do Brasil - Nesta segunda-feira acontece o sorteio da 5ª rodada da competição de mata-mata mais importante do País. Os 20 times da Série A passam a integrar o torneio nesta fase, incluindo a dupla Gre-Nal. Dentre as outras 12 equipes que se mantêm vivas na disputa, está o Juventude, único outro representante do Estado. Botafogo - O técnico argentino Martín Anselmi foi demitido no domingo. A demissão acontece após o time carioca vir de vitória sobre o Red Bull Bragantino no sábado, em Bragança Paulista, pelo placar de 2 a 1. Futebol Internacional - Neste final de semana, o Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 0 para levantar a taça da Copa da Liga Inglesa no histórico estádio de Wembley. Os dois gols da partida foram marcados pelo jovem lateral-esquerdo Nico O'Reilly, de 21 anos. Tênis - Na última sexta-feira, João Fonseca fez um embate de igual para igual diante de Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, mas foi derrotado por 2 a 0, 6/4 e 6/4, no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. Com a derrota, agora o brasileiro inicia a preparação para o Master 1000 de Monte Carlo, em Mônaco, que terá início no dia 5 de abril. Natação - O australiano Cameron McEvoy quebrou o recorde mundial dos 50m livre, superando a marca que pertencia ao brasileiro Cesar Cielo desde dezembro de 2009. O feito histórico ocorreu no Aberto da China, com o tempo de 20s88 ele deixou para trás os 20s91 anotados pelo brasileiro. Pelas redes sociais, Cielo parabenizou o agora homem mais rápido da história da natação, "Parabéns Cam! Natação super rápida! Incrível!’’.