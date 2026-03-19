Série B - Neste final de semana começa a segunda competição mais importante de pontos corridos do Brasil. No sábado, às 16h, jogam Ceará x São Bernardo, às 17h, Vila Nova-GO x CRB, às 18h15min, Operário x Atlético-GO, às 19h15min, Botafogo-SP x Fortaleza, às 20h30min, Cuiabá x Sport. No domingo, às 16h, tem Avaí x Juventude, Náutico x Criciúma, às 18h, Goiás x América-MG e às 20h, Novorizontino x Londrina. Brasileirão Feminino - As representantes gaúchas na competição voltam a campo neste final de semana. No sábado, às 15h, tem Atlético-MG x Inter e as 18h, Ferroviária x Grêmio. No domingo, às 17h, jogam Bragantino x Juventude. Futebol Feminino - A Fifa irá investir US$ 800 milhões (R$ 4,2 bilhões) na Copa do Mundo feminina do ano que vem, que será disputada no Brasil. Cerca de 43% desse valor, US$ 344 milhões (R$ 1,8 bilhão), será distribuído como "contribuições ao futebol feminino". Porto Alegre é uma das sedes da competição, o Beira-Rio foi o estádio escolhido para receber os jogos. Copa do Mundo - Em reunião do Conselho da Fifa realizada nesta quinta-feira, o presidente da entidade, Gianni Infantino afirmou que a federação não tem poder para resolver "conflitos geopolíticos" e disse esperar que os jogos da Copa do Mundo deste ano aconteçam como "planejado". A afirmação vem dois dias depois do Irã ter pedido para mudar jogos do mundial dos Estados Unidos para o México. Amistoso da seleção - A França divulgou nesta quinta-feira a lista de convocados para a data Fifa de março, quando enfrenta o Brasil, no dia 26, nos Estados Unidos. Entre os selecionados pelo técnico Didier Deschamps, está Kylian Mbappé, o astro do Real Madrid está recuperado da lesão no joelho. Santos - Um dia após demitir o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, depois da derrota por 2 a 1 para o Inter na Vila Belmiro, o alvinegro praiano anunciou a contratação de Cuca. Esta será a quarta passagem do treinador pelo Peixe. Seu último trabalho havia sido no Atlético-MG, onde ficou até agosto do ano passado. Remo - Especialista na categoria Single Skiff, o remador Lucas Verthein, 27 anos, campeão Pan-americano em 2023, em Santiago, no Chile, e com duas participações olímpicas em Tóquio 2020 e Paris 2024, assinou contrato com o Grêmio Náutico União (GNU). A cerimônia foi realizada nesta quinta-feira (19) na sede do clube na Ilha do Pavão. Tênis - O brasileiro João Fonseca estreou com vitória no Miami Open nesta quinta-feira, ao bater o húngaro Fábián Marozsán em três sets e garantir vaga na segunda rodada do Masters 1000 disputado no Hard Rock Stadium, na Flórida. O atleta de 19 anos venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/2, e agora terá pela frente o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do ranking da ATP - em data ainda não oficializada.