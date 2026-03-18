Série A - Pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, temos às 20h, Flamengo e Remo no Maracanã. Já às 21h30min, a Chapecoense recebe o Corinthians na Arena Condá. Copa do Brasil - Pela quarta fase da competição, o Juventude recebe o Águia de Marabá no Alfredo Jaconi em busca da classificação. A partida realizada em jogo único será às 19h30min. Liga dos Campeões - Resultado dos jogos de volta das oitavas de final desta quarta-feira, Barcelona* 7x2 Newcastle, Bayern de Munique* 4x1 Atalanta, Liverpool 4x0 Galatasaray e Tottenham 3x2 Atlético de Madrid*. *Classificados para as oitavas. Juventude - O Alviverde anunciou a venda do atacante Gabriel Taliari para o Remo. A negociação renderá cerca de R$ 4 milhões, segundo o próprio clube em comunicado. Taliari chegou ao Juventude contratado do CSA em setembro de 2023 e disputou 87 jogos, com 23 gols marcados. Botafogo - O Alvinegro voltou a sofrer sanção da Fifa por conta de uma dívida na contratação de jogadores. Após o transfer ban causado pelo não cumprimento do acordado na compra de Almada no começo do ano, o time carioca agora foi condenado a pagar o Zenit (Rússia) por parcelas pendentes na aquisição do atacante Artur. Basquete Feminino - Após disputa trabalhista, a WNBA, liga profissional de basquete feminino dos Estados Unidos, e a Associação Nacional de Jogadoras de Basquete Feminino (WNBPA) concluíram um acerto verbal para os novos termos que moldarão o novo acordo coletivo de trabalho. A expectativa é que o novo acordo ofereça os primeiros salários de US$ 1 milhão da liga e vincule o sistema salarial ao crescimento da receita. Tênis - A estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Miami foi adiada por problemas na quadra central. O brasileiro enfrenta o húngaro Fabian Marozsan (46º) nesta quinta-feira (19). Se avançar, o brasileiro encara o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo. Tênis 2 - Bia Haddad (69ª) foi eliminada na estreia do Masters 1000 de Miami para a turca Zeynep Sonmez, 83ª colocada no ranking mundial da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Esta é a sexta eliminação da brasileira em estreias e a nona derrota dela no ano. Ela tem somente uma vitória nesta temporada, conquistada em fevereiro deste ano, no qualifying do ATP de Doha.