Liga dos Campeões - Nesta quarta-feira, pela volta das oitavas de final, às 14h45min se enfrentam Barcelona (1) x (1) Newcastle. Já às 17h jogam, Bayern de Munique (6) x (1) Atalanta, Liverpool (0) x (1) Galatasaray e Tottenham (2) x (5) Atlético de Madrid. Liga dos Campeões 2 - Resultados dos jogos desta terça-feira, pela volta das oitavas de final, Sporting* 5x0 Bodø/Glimt, Chelsea 0x3 PSG*, Manchester City 1x2 Real Madrid* e Arsenal* 2x0 Bayer Leverkusen. *Classificados para as quartas de final. Grêmio - O Tricolor anunciou oficialmente a técnica Jéssica de Lima como nova comandante da equipe feminina do clube. A profissional, com 30 anos de experiência na modalidade, assina com as Mosqueteiras até o final de 2027. Cruzeiro - Depois de demitir Tite do seu comando técnico, a Raposa já tem um substituto encaminhado. O clube mineiro abriu negociação com o técnico Artur Jorge e apresentou uma proposta de contrato até o fim de 2027. A diretoria celeste espera que ele esteja no clube na Data Fifa, a partir da próxima semana. Copa do Mundo - O Irã pediu à Fifa a transferência das partidas da seleção na fase de grupos do Mundial de 2026, que seriam disputadas nos Estados Unidos, para o México. O pedido vem dias depois do presidente norte-americano Donald Trump afirmar que não pode garantir a segurança do plantel iraniano em seu país. Futebol Internacional - A Confederação Africana de Futebol emitiu um comunicado, esta terça-feira, com a decisão de que Senegal perdeu a final da Copa Africana de Nações 2025 por 3-0, na secretaria, por ter abandonado o campo. Assim, Marrocos foi declarado o vencedor da competição. Tênis - Pelo Masters de Miami, o brasileiro João Fonseca entra em quadra para enfrentar o húngaro Fabio Marozsan (46º), às 12h. Caso avance de fase, o 39º no ranking da ATP irá enfrentar o espanhol, Carlos Alcaraz, número 1 do mundo. Basquete Feminino - O Brasil perdeu para a China por 83 a 71 e ficou fora do Mundial feminino de basquete de 2026. Será a terceira edição consecutiva do torneio sem participação da equipe verde-amarela. Dois resultados poderiam carimbar a vaga brasileira nesta terça-feira de Pré-Mundial, mas nenhum deles ocorreu - precisava que Sudão do Sul vencesse Mali ou a República Tcheca superasse a poderosa Bélgica.