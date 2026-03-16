Liga dos Campeões - Nesta terça-feira, pela volta das oitavas de final , às 14h45min têm Sporting (0) x (3) Bodø/Glimt e às 17h, jogam Chelsea (2) x (5) PSG, Manchester City (0) x (3) Real Madrid e Arsenal (1) x (1) Bayer Leverkusen.
Cruzeiro - Tite não é mais treinador do Cruzeiro. O técnico que comandou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo não resistiu à pressão pelo início ruim no Campeonato Brasileiro e chegou a um acordo para o fim do vínculo com a Raposa logo após o empate em 3 a 3 com o Vasco em casa, no último domingo. Os nomes de Filipe Luís e do argentino Marcelo Gallardo, que deixou o River Plate, da Argentina, interessam a Raposa.
Futebol Feminino - Após dias em expectativa pelas seis jogadoras e um membro da comissão técnica que solicitaram asilo na Austrália, integrantes estes que temiam possíveis perseguições caso voltassem para o Irã após atletas da equipe deixarem de cantar o hino nacional durante uma partida pela Copa Asiática no início do mês, cinco deles decidiram retornar. Apenas duas jogadoras ainda ficaram no país. Elas foram levadas para um lugar seguro e recebem assistência do governo australiano e da comunidade iraniana presente no país.
Tênis - Nesta terça-feira (17), às 12h, João Fonseca estreia no ATP Masters 1000 de Miami diante do húngaro Fabian Marozsan, atualmente 46º do mundo. Na única outra vez que os dois se enfrentaram na carreira o brasileiro saiu derrotado por 2 a 0, parciais de 6/3 7/6 no Aberto de Roma em 2025. Bia Haddad também faz sua estreia na competição nesta terça-feira, diante da turca Zeynep Sönmez, o horário da partida ainda não foi confirmado.
Basquete Feminino - Valendo vaga no Mundial da modalidade que será disputado em setembro deste ano na alemanhã, a seleção brasileira enfrenta a China, nesta terça-feira, às 8h30min. Uma vitória sobre os chinesas já garante a vaga para o Brasil. Em caso de derrota, a equipe se classifica caso a República Tcheca vença a Bélgica ou o Sudão do Sul leva a melhor diante de Mali.
Surfe - A WSL anunciou uma mudança importante para o esporte feminino nesta segunda-feira (16). A partir de 2027, o Circuito Mundial (CT) passará a contar com um wildcard de maternidade, criado para que atletas que se afastarem da elite por conta da gravidez possam retornar a disputa do CT sem precisar passar pelas divisões de acesso. A primeira surfista contemplada será a francesa Johanne Defay, no ano que vem.
