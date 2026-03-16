Sem Neymar, Ancelotti faz última convocação da seleção brasileira antes da Copa

O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos. Os dois últimos jogos do Brasil antes da elaboração da lista final de convocados para a Copa do Mundo.



O principal destaque da lista é o retorno de Endrick. O atacante que pertence ao Real Madrid, da Espanha, foi emprestado para o Lyon, da França, no começo e por lá parece ter reencontrado seu futebol. As boas atuações no campeonato francês chamaram a atenção do treinador. Outro retorno importante é do ex-Inter Alisson Becker. O goleiro é cotado como titular da equipe na Copa do Mundo de 2026, mas ficou de fora da última convocação devido a uma lesão, recuperado ele retorna e deve iniciar nos dois próximos amistosos.



As lesões de jogadores importantes no setor ofensivo também abriram espaço para testes. Para o lugar de Rodrygo, que está fora da Copa devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior e menisco, e Estevão, com uma lesão muscular, o treinador italiano chamou os estreantes Igor Thiago, do Brentford; e Rayan, do Bournemouth. O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e o meia Gabriel Sara, do Galatasaray, também receberam sua primeira oportunidade na equipe.



Dentre os que atuam no Brasil, além de Léo Pereira, também foram chamados os companheiros de Flamengo, Alex Sandro e Danilo e o volante Danilo, do Botafogo, que já havia sido chamado por Tite, mas que recebe sua primeira chance com o italiano. Apesar de toda especulação, Neymar ficou fora da lista.





A próxima lista de convocados de Ancelotti será apenas no dia 18 de maio, quando vai chamar o grupo que defenderá o Brasil na Copa do Mundo de 2026. A previsão é começar a preparação específica para a Copa no dia 25 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Mas a data de apresentação dos jogadores vai depender do desgaste com o fim de temporada na Europa. A seleção brasileira viaja para os Estados Unidos no dia 1º de junho.



Confira os nomes da última convocação antes da Copa do Mundo



GOLEIROS: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahçe )



DEFENSORES: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (ARSENAL), Ibañez (Al-Ahly), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)



MEIAS: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (GALATSARAY)



ATACANTES: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henriquie (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr. (Real Madrid), João Pedro (Chelsea)