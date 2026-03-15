Chapecoense x Grêmio: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio terá mais uma chance de se aproximar da parte de cima da tabela nesta segunda-feira, às 20h, quando enfrenta a Chapecoense pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente o Tricolor ocupa a 9ª colocação com sete pontos. Para a partida, o técnico Luís Castro terá retornos importantes para compor a equipe que atuará na Arena Condá, em Chapecó.



Depois de desfalcar o time no empate com o Bragantino na última terça-feira, Willian, Tetê e Amuzu estão de volta. Os dois primeiros já estão completamente recuperados da virose que acometeu boa parte do elenco gremista, já Amuzu retorna depois de ter sido liberado para acompanhar o nascimento da filha. Com o camisa 9 à disposição, Gabriel Mec volta ao banco de reservas. Na ponta direita, Enamorado deve seguir no onze inicial. Outro que pode aparecer é o lateral-direito João Pedro, recuperado de lesão muscular. No entanto, Pavón tem se mostrado uma grata surpresa atuando improvisado na posição e provavelmente seguirá como titular.



O desfalque fica por conta de Gustavo Martins, que teve lesão muscular de grau I no bíceps femoral da coxa direita confirmada e deve ficar longe dos gramados de duas a três semanas. Balbuena é o mais cotado para assumir a vaga, mas Carlos Eduardo e Noriega também são opções.



Já a Chapecoense contará com a casa cheia para receber os gaúchos. Na tarde da última sexta-feira o clube informou que os ingressos para o confronto já estavam esgotados. Os catarinenses chegam para o jogo em um momento de instabilidade depois de perderem a final do estadual para o Barra e ainda vêm de uma derrota para o São Paulo. O time do técnico Gilmar Dal Pozzo atualmente ocupa a 12ª colocação com 5 pontos, mas tem um jogo a menos.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma, Everton e Walter Clar; Higor Meritão, Rafael Carvalheira e Jean Carlos (Giovanni Augusto); Marcinho (Italo) e Bolasie. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.



Grêmio: Weverton; Pavón, Balbuena (Leo Pérez), Viery e Marlon; Noriega, Nardoni, Monsalve, Enamorado e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro.



Arbitragem: Bruno Pereira Vasconcelos (BA) será auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Edevan de Oliveira Pereira (BA). No VAR, Thiago Duarte Peixoto (SP).



SERVIÇO CHAPECOENSE X GRÊMIO



Local: Arena Condá, Chapecó-SC;



Data e hora: Segunda-feira (16), às 20h;



Transmissão: SporTV e Premiere.