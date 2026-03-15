Futebol Feminino - Neste sábado, os três representantes gaúchos na Série A do Campeonato Brasileiro entraram em campo. Pela 3ª rodada da competição teve Inter 1x1 Bragantino, América-MG 0x1 Juventude e Grêmio 0x1 Fluminense. Com os resultados as coloradas se mantêm na 8ª posição, dentro da zona de classificação para a segunda fase, enquanto as caxienses subiram para 12° e as tricolores estão na 16°, no limite da zona de rebaixamento. Finalíssima - A Uefa anunciou, neste domingo, que o duelo entre os campeões da Copa América e da Eurocopa está cancelada diante do impasse entre Argentina e Espanha. O confronto seria realizado no Catar, no dia 27 de março, mas a programação precisou ser revista diante da guerra no Oriente Médio, e não houve acordo quanto a datas e novo local. Fórmula 1 - Neste final de semana ocorreu a segunda etapa da temporada, no circuito de Xangai, na China. A Mercedes foi a grande vencedora da etapa com George Russell vencendo a sprint, no sábado, e Kimi Antonelli com sua primeira vitória em GPs neste domingo. A conquista marcou a primeira vez que um italiano subiu ao topo do pódio da categoria desde 2006, quando Giancarlo Fisichella venceu o GP da Malásia. Russell, companheiro de Mercedes, chegou em 2° e Lewis Hamilton ficou em 3°. Esse foi o primeiro pódio do britânico desde que chegou à Ferrari, encerrando um jejum de 27 corridas. Charles Leclerc, também da escuderia italiana, ficou com o 4°. Com os resultados, Russell é o 1° na classificação com 51 pontos, Antonelli aparece em 2° com 47, Leclerc é o 3° com 34 e Hamilton, com um ponto a menos é o 4°. Tênis 1 - Novak Djokovic está fora do Masters 1000 de Miami 2026. O anúncio foi feito neste domingo no perfil oficial da competição. Djoko, de 38 anos, está com uma lesão no ombro direito. Na última semana, o sérvio disputou o Masters 1000 de Indian Wells, quando foi eliminado pelo britânico Jack Draper nas oitavas de final. Tênis 2 - Neste domingo, Nauhany Silva se sagrou campeã de simples do Brasil Juniors Cup, disputado no Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. A vitória de Naná por 2 sets a 0, 6/1 7/5, sobre a norte-americana Welles Newman encerrou um jejum de vitórias brasileiras na chave feminina do torneio, desde que Eugenia Maia levantou a taça em 1991.