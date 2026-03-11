Série A - Pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 19h, Remo x Fluminense, meia hora depois se inicia Vasco x Palmeiras. Já às 20h, São Paulo x Chapecoense.
Copa do Brasil - Na 3ª rodada da competição, o Juventude enfrenta a Tuna Luso, às 21h30min, no estádio Francisco Vasques.
Liga dos Campeões - Resultado dos jogos de ida das oitavas de final da maior competição da Europa desta quarta-feira, Bayer Leverkusen 1x1 Arsenal, Real Madrid 3x0 Manchester City, Bodø/Glimt 3x0 Sporting e PSG 5x2 Chelsea.
Seleção brasileira - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira um importante acordo de patrocínio com a Sadia, marca de alimentos reconhecida nacionalmente. A parceria, que se estende até 2030, abrange tanto para o time masculino quanto o feminino.
NFL - O Indianapolis Colts chegou a um acordo nesta quarta-feira para renovar o contrato do quarterback Daniel Jones. Jones fechou por dois anos e US$ 88 milhões (R$ 457,2 milhões).
Atletismo - Eliud Kipchoge, ex-recordista mundial em maratonas e amplamente considerado o maior atleta da história da modalidade, vai participar da maratona NB 42K em Porto Alegre. O evento marcado para o dia de 16 de julho está com as inscrições encerradas, mas 5 mil novas vagas estarão disponíveis a partir do dia 18 de março.
Basquete Feminino - A seleção brasileira de basquete largou com uma dura derrota no Pré-Mundial da China, disputado no Sport Centre de Wuhan. As comandadas por Pokey Chatman perderam da campeã europeia Bélgica - já tem vaga garantida - por 99 a 70.
Tênis - O brasileiro João Fonseca enfrentou na noite de terça-feira o número 2 do mundo, Jannik Sinner, e foi derrotado por 2 sets a zero. Mesmo assim, o carioca de 19 anos mostrou sua força e batalhou até o fim, fazendo o italiano dar tudo de si para ganhar com as parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4).
Tênis de Mesa - Na estreia do WTT de Chongqing, na China, Hugo Calderano venceu o mesa-tenista local, Chen Yuanyu, por 3 sets a 2 e se garantiu nas oitavas do torneio. Com parciais 11/8, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/6. Agora, o brasileiro espera o vencedor entre o japonês Shunsuke Togami e o croata Tomislav Pucar, para ir em busca de uma vaga nas quartas de final. Calderano retorna à mesa nesta sexta-feira (13), ainda sem horário definido.
