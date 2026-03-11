Brasil conquista primeira medalha de sua história nas Paralimpíadas de Inverno

O Brasil conquistou ontem a primeira medalha de sua história nos Jogos Paralímpicos de Inverno, com Cristian Ribera ficando com a prata na prova de sprint sentado do esqui cross-country. O brasileiro completou a prova com o tempo de 2min29s6, pouco atrás do chinês Zixu Lui, que ultrapassou a linha de chegada com 2min28s9. O cazaque Yerbol Khamitov completou o pódio, com 2min29s9. Natural de Cerejeiras, em Rondônia, e criado em Jundiaí, no interior paulista, Cristian Ribera, de apenas 23 anos, já está em sua terceira participação paralímpica. Na estreia, em PyeongChang-2018, na Coreia do Sul, quando tinha somente 15 anos, Ribera conquistou o sexto lugar na prova de 15 km do esqui cross-country, até então o melhor resultado do Brasil na história dos Jogos de Inverno. “A próxima meta, claro, é o ouro. Estamos competindo há tantos anos, são oito anos no circuito. Poder estar no pódio, representando o Brasil, é um orgulho. Queria ter ganho, foi por muito pouco, mas estou muito feliz pela prata. É muito especial para mim”, disse Cristian.