Estaduais - Neste fim de semana as finais dos principais estaduais do País movimentam o futebol nacional. No sábado (7), Bahia e Vitória decidem o Baiano, em jogo único, na Arena Fonte Nova, às 17h. Já domingo (8) será movimentado. No Carioca, Flamengo e Fluminense decidem a taça em jogo único no mesmo dia, às 18h, no Maracanã. No Cearense, Ceará e Fortaleza jogam no Castelão, às 18h, depois de empatarem na ida por 1 a 1. Pelo Pernambucano, o Náutico recebe o Sport no estádio dos Aflitos, às 18h, depois de terem empatado a ida por 3 a 3. Em Minas, Cruzeiro e Atlético-MG jogam às 18h, no Mineirão, em jogo único. Pelo Paulista, Novorizontino e Palmeiras se enfrentam, às 20h30min, no Jorjão, com o Alviverde tendo vencido a ida em Barueri por 1 a 0.