Copa do Brasil - Pela 2ª rodada da competição, o Juventude recebe o Guaporé, de Rondônia, no Alfredo Jaconi, às 21h30min. Caso avance de fase, o Papo receberá R$ 1,38 milhão. Campeonato Carioca - O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) decidiu nesta quarta-feira que o treinador Luis Zubeldía poderá comandar o Fluminense da beira do campo neste domingo, na final do Campeonato Carioca diante do Flamengo. O técnico foi julgado pela expulsão sofrida no jogo de ida da semifinal do torneio, na vitória por 1 a 0 contra o Vasco da Gama. Por unanimidade, o TJD-RJ votou para aplicar a punição mínima de um jogo de suspensão (já cumprido) e advertência. São Paulo - O tricolor paulista está negociando os empréstimos do meio-campista Alisson, para o Fluminense, e do zagueiro Ferraresi, para o Botafogo. Em ambos os casos, a diretoria ainda discute os valores para sacramentar a ida dos jogadores à dupla carioca. River Plate - O clube argentino anunciou nesta quarta-feira a contratação de Eduardo Coudet, ex-Internacional e Atlético-MG. O treinador rescindiu o contrato, em comum acordo, com o Alavés, da Espanha, e chega ao clube argentino para substituir Marcelo Gallardo, lenda do clube e que se despediu na última semana. Ponte Preta - O lateral-direito Júlio, de 18 anos, entrou com uma ação na Justiça contra a Ponte Preta por falta de pagamentos. A defesa alega 11 meses de salários atrasados e pede a rescisão indireta do contrato com urgência. Segundo o documento, o último salário que Júlio recebeu foi referente a março de 2025, com depósito em 16 de abril. Seleção sub-20 - O Palmeiras anunciou nesta quarta-feira que o técnico Lucas Andrade, que comanda o time sub-20, deixará o clube após a disputa da Conmebol Libertadores da categoria, que terá início no próximo fim de semana. Lucas aceitou convite da CBF para ser auxiliar técnico da seleção brasileira sub-20 e da seleção pré-olímpica. Tênis - O gaúcho Eduardo Ribeiro derrubou mais um no challenger de Brasília e já está nas quartas de final. Nesta quarta-feira, ele surpreendeu o português Jaime Faria, terceiro favorito na competição, triunfando com parciais de 7/6 (9-7) e 6/4, depois de 1h52 de confronto. Eduardo irá enfrentar Gustavo Heide, nesta quinta, em busca de uma vaga na semifinal. O confronto ainda não tem horário definido.