Copa Sul-Sudeste - Na tarde desta terça-feira, a CBF sorteou os grupos da sua nova competição que ocorre entre os dias 25 de março e 7 de junho. Os times foram divididos em dois grupos de seis e as equipes enfrentam os rivais do outro grupo em turno único. Grupo A: Sampaio Corrêa-RJ, Novorizontino, Caxias, Tombense-MG, Cianorte-PR e Chapecoense; Grupo B: Volta Redonda, São Bernardo-SP, Juventude, América-MG, Operário-PR e Avaí. Com isso teremos o clássico Ca-Ju na primeira fase do torneio. Após o fim da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final também será ida e volta. Seleção brasileira - Rodrygo, atacante do Real Madrid, sofreu lesão no LCA e no menisco do joelho direito e deve ficar fora por ao menos seis meses, virando a primeira baixa de peso do Brasil para a Copa de 2026. Flamengo - Pegando todos de surpresa, o Rubro-Negro demitiu o técnico Filipe Luís após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira que colocou a equipe na final do Campeonato Carioca. Ao que tudo indica, seu substituto será o português Leonardo Jardim, ex-Cruzeiro. Vasco - Renato Gaúcho, ex-Grêmio, será o novo treinador do Cruzmaltino para o complemento da temporada de 2026. O técnico de 63 anos substitui Fernando Diniz, que deixou a equipe carioca no final de fevereiro. Esta será a terceira passagem de Renato no time carioca. Em 2006, foi vice-campeão da Copa do Brasil para o Flamengo. Já em 2008, o treinador não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Santos - O Santos anunciou a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo. O defensor de 30 anos, que pertencia ao Al-Duhail, do Catar, retorna ao clube que o revelou de forma definitiva, com contrato de três temporadas. Laureus - O prêmio, considerado o Oscar do Esporte, divulgou a lista de indicados e quatro atletas brasileiros estão na briga: o tenista João Fonseca, a skatista Rayssa Leal, o surfista Yago Dora e o nadador Gabriel Araújo. Os vencedores de todas as categorias serão conhecidos no dia 20 de abril, em evento que será realizado no Palácio de Cibeles, em Madri, capital da Espanha. No ano passado, a ginasta Rebeca Andrade levou a estatueta na categoria "Melhor retorno". Ela foi a primeira mulher brasileira a conquistar um Laureus.