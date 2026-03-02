Libertadores - Pela terceira, e última, rodada de classificação dos playoffs da maior competição do continente, o Botafogo vai até o estádio Monumental Isidro Romero Carbo para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. O jogo é válido pela partida de ida e acontece nesta terça-feira, às 21h30min. Vasco - Renato Portaluppi recusou a primeira proposta do Cruzmaltino, mas as conversas seguem. O treinador considerou os valores oferecidos baixos, e a direção vascaína fará uma nova oferta e aumentará os valores para fechar com o novo comandante. Há a expectativa por um desfecho, seja positivo ou negativo, até esta terça-feira. Santos - O Peixe avançou na contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, cria das categorias de base do clube e que pertence ao Al-Duhail e atua no Al-Wakrah, do Catar. O contrato oferecido é de três anos. Após ver rejeitada uma conversa por empréstimo, o Peixe fez uma proposta na casa dos 4 a 5 milhões de dólares (R$ 20 a 25 milhões) por 70% dos direitos econômicos e tem otimismo pela liberação do jogador diante da situação tensa na região. Liga dos Campeões - A Uefa anunciou uma punição de US$ 30 mil (R$ 155,9 mil), mais suspensão condicionada da torcida visitante do Tottenham em uma partida por causa dos incidentes flagrados em jogo na casa do Eintracht Frankfurt. Três torcedores do clube inglês foram flagrados fazendo gestos nazistas em direção aos alemães. O Spurs não contestou a decisão e afirma que ajudou as autoridades a identificar os criminosos. Fórmula 1 - Os graves problemas da Aston Martin em sua parceria com a Honda devem fazer a escuderia inglesa ter uma desastrosa estreia na temporada da Fórmula 1. A equipe não vai completar o GP da Austrália no domingo. Para evitar multas, a escuderia fará o treino classificatório e depois abandonará nas primeiras voltas no Circuito de Albert Park. Tênis - O brasileiro João Fonseca conquistou, neste domingo, o MGM Slam de tênis, em Las Vegas, Estados Unidos. Apesar de não fazer parte do calendário da ATP, o torneio distribuiu uma premiação de US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões). Para ser campeão, Fonseca precisou vencer Gael Monfils (quartas de final), Alexander Bublik (semi) e Reilly Opelka (final).