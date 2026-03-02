ACBF: a Laranja Mecânica da Serra gaúcha

Em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, no longínquo 1° de março de 1976 nasceu a Associação Carlos Barbosa de Futebol. A fundação do clube veio do desejo de levar a cidade ao ponto mais alto do futsal gaúcho. O plano parecia audacioso para uma equipe que se limitava aos limite citadinos, mas passados 50 anos o Laranja Mecânica da Serra não só é o maior vencedor do Campeonato Gaúcho, com 17 títulos, como também se tornou o segundo maior vencedor do Nacional, com 5 títulos, o maior campeão da Copa Libertadores, com seis conquistas além de ter levantado a taça do Mundial de Clubes em três oportunidades. Agora sinônimo de futsal em todo planeta, a ACBF nasceu da junção de dois clubes. O Real, fundado ainda na infância por Clovis Tramontina e o River, do seu primo Sérgio Luiz Guerra, o Shéi, disputaram inúmeras finais do citadino e protagonizam a maior rivalidade da cidade até os anos de 1970. Após a final de um desses torneios, que foi vencida pelo River, os participantes de ambos os lados se reuniram na lancheria Original, como de costume. Deste encontro veio a semente para que os primos juntassem forças para vencer os limites municipais e alcançar o tão sonhado título gaúcho. No dia 1° de 1976, a união foi oficializada e da sugestão do proprietário da lancheria, Aldo Pontin, veio o nome do time. Para as cores do uniforme, os fundadores decidiram utilizar o branco do Real, o preto do River e o laranja da seleção holandesa que acabara de encantar o mundo pelos gramados na Copa do Mundo de 1974. A escolha não poderia ter sido mais profética. No piso de madeira a cor virou sinônimo do futsal de Carlos Barbosa no mundo inteiro. Mas o caminho até esse reconhecimento envolveu o esforço de muita gente, como lembra o vice-presidente de eventos Denir Gedoz. ‘’Da fundação do clube até o primeiro título estadual foram 20 anos sem sequer saber o que era uma final. Durante esse período foram muitas reuniões em que o encerramento do clube esteve em debate. Mas alguém sempre conseguia manter a chama viva’’, afirma.