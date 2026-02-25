Série A - Pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro, às 19h. Nenhuma das equipes venceu na competição e querem sair do Z-4 o mais rápido possível. Recopa Sul-Americana - Pelo jogo de volta da competição, o Flamengo enfrenta o Lanús no Maracanã, às 21h30min, em partida valendo a taça. Na ida, os argentinos venceram por 1 a 0 com gol de Rodrigo Castillo e agora precisam de um empate para se sagrarem campeões. Liga dos Campeões - Resultados dos playoffs do mata-mata dos jogos desta quarta-feira: Atalanta* 4x1 Borussia Dortmund, PSG* 2x2 Monaco e Real Madrid* 2x1 Benfica, JUventus 3x2 Galatasaray*. *classificados às oitavas de final. Campeonato Gaúcho - A venda de ingressos para o jogo de ida da final do Gauchão na Arena já começou. A torcida colorada esgotou a carga visitante em poucos minutos. Já os sócios gremistas podem adquirir os ingressos, enquanto para os não-sócios as vendas começam hoje, às 14h. Copa do Mundo - Gianni Infantino afirmou que a Fifa está monitorando a situação do México, que sofre com uma onda de violências após a morte do narcotraficante El Mencho, do cartel Jalisco Nova Geração (CJNG). O país é uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, que começa em junho, e receberá partidas da repescagem. O presidente da entidade disse estar confiante de que as organizações responsáveis vão conseguir controlar a situação. Obituário - O esporte brasileiro perdeu, de forma precoce, uma promessa do taekwondo. Cauã Batista Gomes Este, de 18 anos, morreu na noite da última terça-feira, no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio de Janeiro. O jovem estava internado no local havia uma semana e vinha recebendo doações de sangue, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada. Fórmula 1 - O piloto inglês Luke Browning, reserva imediato da Williams, sofreu um forte acidente ao participar de testes da Super Fórmula, tradicional campeonato japonês de monopostos. Com o aumento da chuva em Suzuka, o jovem de 24 anos derrapou e capotou ao sair do traçado na curva 130R - uma das mais velozes e desafiadoras do circuito, que está presente no calendário da F1. Apesar do susto, o inglês saiu ileso do acidente e o carro não ficou tão danificado.