Liga dos Campeões - Resultados dos playoffs do mata-mata dos jogos desta terça-feira: Atlético de Madrid* 4x1 Club Brugge, Bayer Leverkusen* 0x0 Olympiacos, Inter de Milão 1x2 Bodø/Glimt* e Newcastle* 3x2 Qarabag. *classificados às oitavas de final. Liga dos Campeões 2 - Pelos jogos de volta dos playoffs do mata-mata, às 14h45min, se enfrentam Atalanta x Borussia Dortmund. Já às 17h temos os seguintes confrontos: Juventus x Galatasaray, PSG x Monaco e Real Madrid x Benfica. Copa do Brasil - Pela segunda fase da competição, alguns gaúchos entram em campo nesta quarta-feira. Às 20h, o Ypiranga enfrenta o Ji-Paraná, no Colosso da Lagoa. No mesmo horário, o Caxias recebe o Guarany de Bagé, no Centenário. Nesta fase, os clubes de Série B recebem R$ 1,38 milhão, enquanto os times das outras divisões recebem R$ 830 mil. Libertadores - Pelos jogos de volta da 2ª fase dos playoffs da competição, os brasileiros voltam a campo para tentar avançar para a próxima rodada. Às 19h, o Bahia recebe o O’Higgins, do Chile, tendo perdido a ida por 1 a 0. Já o cenário do Botafogo é idêntico, o Alvinegro recebe o Nacional Potosí, da Bolívia, também em desvantagem no placar, perdendo a ida por 1 a 0. Botafogo - Nesta terça-feira, o Eagle Football Holdings oficializou que John Textor deixou sua posição na diretoria do grupo. A holding que controla clubes como Botafogo e Lyon comunicou que o empresário norte-americano foi "removido de sua posição". De acordo com o grupo, Textor ainda "tentou aplicar um golpe" horas antes da reunião da diretoria da Eagle, mas não teve sucesso. O americano teria tentado demitir dois diretores independentes da holding, após ser informado que deixaria seu cargo. Copa do Mundo - A escalada recente de violência no estado de Jalisco, no México, entrou no radar da Fifa e passou a preocupar a entidade às vésperas da repescagem da Copa do Mundo de 2026. Nos bastidores, a avaliação é de que as partidas da repescagem podem ser transferidas caso não haja garantias rápidas de segurança para atletas, comissões, dirigentes e torcedores. Futebol Internacional - A AFA (Associação Argentina de Futebol) suspendeu a 9ª rodada do Torneio Apertura (o Campeonato Argentino do primeiro semestre), como uma resposta às investigações de suposta sonegação fiscal contra o presidente da entidade, Claudio "Chiqui" Tapia.