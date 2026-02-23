Campeonato Paulista - O Bragantino multou o zagueiro Gustavo Marques em 50% do salário por declarações machistas contra a árbitra Daiane Muniz após a derrota para o São Paulo no Paulistão. O clube também tirou o defensor da lista de relacionados para o jogo contra o Athletico, na quarta-feira, pelo Brasileirão. A multa vai para a ONG Rendar, que apoia mulheres vulneráveis em Bragança Paulista. Gustavo Marques pediu desculpas e disse que falou “de cabeça quente”. Botafogo - O Alvinegro tenta a contratação do goleiro Matheus Magalhães, do Estrela Vermelha (Sérvia). O brasileiro, de 33 anos, chegaria para concorrer com Neto e Léo Linck, que estão sendo questionados na posição devido às atuações recentes. O clube carioca quer a transferência em definitivo e, nos bastidores, há a confiança de que conseguirá acertar a contratação. O goleiro tem contrato com o clube sérvio até junho de 2027. Vasco - Depois de demitir Fernando Diniz após a derrota no clássico para o Fluminense no domingo, o Cruzmaltino tem conversas com um substituto. Trata-se de Renato Gaúcho, ídolo do Grêmio. O clube carioca iniciou os contatos com o comandante de 63 anos, sem clube desde que deixou o Fluminense, em setembro do ano passado. Racismo - A Uefa anunciou nesta segunda-feira que suspendeu provisoriamente o atacante Prestianni, do Benfica, acusado por Vini Jr. de ter proferido ofensas racistas no duelo contra o Real Madrid, na última terça-feira. O argentino recebeu suspensão de uma partida em competições organizadas pela Uefa, e, assim, não poderá atuar na partida de volta entre Real e Benfica, na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelos playoffs da Champions League 2025/26. Basquete - Eleito por aclamação na presidência da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) em 2025, Marcelo Sousa vai ter de dividir funções. O dirigente é o novo vice-presidente da FIBA Américas, se tornando o primeiro brasileiro a ter tal honraria. Marcelo Sousa será vice do uruguaio Ricardo Vairo, que sucedeu Fabián Borro, morto este mês, e representará a América do Sul na entidade que comanda o basquete mundial. O brasileiro já fazia parte do Bureau da FIBA Américas como membro titular. O mandato da nova direção vai até 2027.