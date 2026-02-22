Campeonato Gaúcho - Pela semifinal da Taça Farroupilha, o São Luiz venceu o Caxias no Centenário por 1 a 0 e nos pênaltis eliminou a equipe grená se garantindo na final. Pela ida, o Caxias havia vencido por 2 a 1. Agora, o time de Ijuí aguarda São José ou Novo Hamburgo na decisão. Já pelo quadrangular do rebaixamento, na 4ª rodada, o Guarany venceu o Inter-SM por 1 a 0 e está provisoriamente na liderança com 7 pontos. Isso porque, o Avenida ainda enfrenta Monsoon no Francisco Noveletto, nesta segunda-feira, às 19h, e caso vença, volta para a primeira colocação. Brasileirão Feminino - Na sexta-feira, o Grêmio o Palmeiras e foram superadas por 2 a 1. No sábado, o Inter venceu o América-MG fora de casa por 2 a 0. No domingo, o Juventude enfrentou o Atlético-MG e empatou em sem gols. Todos os jogos foram pela 2ª rodada da competição. Racismo - O nigeriano Tolu Arokodare, atacante do Wolverhampton, perdeu um pênalti na derrota do seu time por 1 a 0 para o Crystal Palace. Um erro que, a rigor, mudaria muito pouco a situação dos Wolves, que estão isolados na última colocação do Campeonato Inglês, com dez pontos, nove a menos que o Burnley, o penúltimo. Mas foi o suficiente para despertar o ódio racial online, denunciado pelo clube logo após a partida. Tênis - Pelo Rio Open, João Fonseca e Marcelo Melo foram à final das duplas masculinas contra holandês Robin Haase e o alemão Constantin Frantzen, e saíram campeões do torneio, ao vencer por 2 sets a 1, com parciais 4/6, 6/3 e 10/8 no tie-break. Tênis 2 - Em busca de sua primeira vitória em chaves principais da temporada, Bia Haddad terá um encontro com velha conhecida na estreia do WTA 500 de Mérida. A britânica Katie Boulter, agora 75ª do ranking, ganhou três dos quatro confrontos já realizados diante da brasileira, mas Bia levou a melhor justamente no mais recente, disputado em Ningbu em outubro de 2024. A partida será nesta segunda-feira, ainda sem horário definido. Fórmula 1 - Yuki Tsunoda viveu um susto durante uma ação promocional da Red Bull, ontem, em San Francisco, nos Estados Unidos. O japonês conduzia o RB7 em uma apresentação para o público quando o carro apresentou fumaça e princípio de incêndio na parte traseira. Ele saiu rapidamente do cockpit e não se feriu. Jogos de Inverno - Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 chegaram ao fim neste domingo, em Milão, celebrando momentos históricos. O Brasil marcou sua melhor campanha ao conquistar ouro com Lucas Pinheiro Braathen no esqui alpino. A cerimônia de encerramento reuniu atletas e voluntários antes da chama ser apagada pelo Comitê Olímpico Internacional, que passou a bandeira à próxima sede - os Alpes Franceses em 2030.