Copa Libertadores - Hoje, às 21h30min, o Botafogo inicia sua trajetória na Competição contra o Nacional Potosí, pelo jogo de ida da 2ª fase preliminar da competição.Campeonato Gaúcho - Nesta segunda-feira, pela ida da semifinal da Taça Farroupilha, teve São Luiz 1 x 2 Caxias. A volta está prevista para o próximo sábado, às 16h, em Caxias do Sul. Também na segunda, mas pela 3ª rodada do Quadrangular do rebaixamento teve Guarany de Bagé 3 x 2 Inter-SM. Faltando três rodadas para o encerramento, Avenida é o líder com cinco pontos, seguido do Guarany de Bagé, com 4, enquanto Monsoon, com 3, e Inter-SM, com 2 ocupam as duas últimas posições, na zona da degola. Champions League - Nesta terça-feira começaram os playoffs da Champions League com Galatasaray 5 x 2 Juventus, Benfica 0 x 1 Real Madrid, Monaco 2 x 2 PS e Borussia Dortmund 2 x 0 Atalanta. Hoje jogam, Qarabag x Newcastle, 14h45min e Olympiacos x Bayer Leverkusen, Brugge x Atlético de Madrid e Bodo x Inter, às 17h. Futebol Feminino - As gaúchas não tiveram um começo promissor no Campeonato Brasileiro. Na última segunda-feira, pela 1ª rodada, teve Santos 2 x 1 Grêmio e Inter 1 x 2 São Paulo. O Juventude, outro representante do estado, também havia sido derrotado por 2 a 1 pelo Botafogo no último sábado.Fórmula 1 - Apesar da temporada começar apenas dia 8 de março, hoje, às 8h já dá para ter uma palhinha do que a temporada promete. A segunda rodada de testes no Bahrein vai até a próxima sexta-feira e reunirá todos os 22 pilotos do grid. MMA - Duas lendas femininas do esporte vão deixar a aposentadoria para se enfrentarem dia 16 de maio em Los Angeles. Gina Carano que se aposentou em 2008, e Ronda Rousey, que deixou a modalidade em 2018, vão lutar pela Most Valuable Promotions (MVP), a empresa de Jake Paul. Jogos de Inverno - Os brasileiros Edson Bindilatti e Luis Bacca Gonçalves participaram da terceira descida do bobsled 2-homens nesta terça-feira e, embora tenham garantido a melhor classificação do país na prova com o 24º lugar, estão fora da disputa por medalhas. A dupla do trenó verde e amarelo encerrou a competição com o tempo total de 2min49s98.