Grêmio e Edenílson chegam a um acordo por rescisão

Passado o Carnaval, chegou a hora de recolher as cinzas no Grêmio. Sob o comando de Luís Castro, o Tricolor ainda não se encontrou em campo. No último domingo (15), dentro da Arena, ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Juventude pela ida das semifinais do Campeonato Gaúcho e precisará buscar o resultado na casa dos adversários, em Caxias do Sul, no próximo domingo, às 18h. Além disso, perdeu uma peça que figurava constantemente na equipe. Na última segunda-feira (16), o clube oficializou a rescisão contratual com Edenílson, que deve ser apresentado no Botafogo nos próximos dias.Na entrevista coletiva após a partida deste final de semana, Castro revelou que o volante teria solicitado seu desligamento. ‘’Ele veio até mim dizendo que gostaria de sair do clube depois do jogo de São Paulo, que não se sentia bem. E eu não vou ter um jogador aqui que não queira estar conosco, embora respeite muito o jogador que foi sempre um profissional digno. Ele deu sempre o seu melhor, mas não quer continuar conosco’’, explicou. Durante o jogo contra o tricolor paulista, o jogador estava entre o onze inicial, mas foi substituído ainda aos 39 minutos do primeiro tempo, o que parece ter deixado o atleta descontente. Somado a isso, o interesse do Botafogo, que atualmente disputa a Copa Libertadores, teria chamado a atenção do atleta de 36 anos. Como a saída, sobe para 17 o número de atletas que deixaram o clube desde que a nova gestão assumiu, em dezembro do ano passado. O Grêmio se reapresenta apenas na manhã de hoje para começar os preparativos para o jogo de volta frente ao Juventude, no próximo domingo. O treinador português ainda terá mais quatro treinos para tentar encontrar soluções para o time. Uma das esperanças no meio-campo, Monsalve pode estar de volta. Depois de ter uma lesão grau 1 no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador ainda não foi reintegrado aos treinos com bola, mas se espera que durante a semana volte aos trabalhos normais. O colombiano atiçou a esperança do torcedor quando marcou um golaço contra o Juventude ainda na primeira fase do Gauchão, mas, até o momento, atuou em apenas dois jogos, somando um total de 90 minutos na temporada.Mas o setor, que é o principal alvo de críticas este ano, não preocupa apenas na armação. A dupla de volantes tem deixado o torcedor sem sono. No começo da temporada, os segundos volantes Tiaguinho e Arthur faziam uma parceria de sucesso, mas a derrota no GreNal por 4 a 2 expôs a fragilidade defensiva. Mesmo precisando do resultado fora de casa, Noriega deve voltar ao time para dar consistência na marcação.