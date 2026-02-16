Campeonato Gaúcho - Pela ida das semifinais da Taça Farroupilha, no último sábado teve Novo Hamburgo 3 x 2 São José no estádio do Vale. A partida de volta está marcada para o próximo domingo, às 22h, em Porto Alegre. A outra semifinal, de São Luiz x Caxias, acontece nesta segunda-feira, às 19h. Pela 3ª rodada do quadrangular do rebaixamento, também neste sábado, teve Avenida 1 x 1 Monsoon, e nesta segunda-feira, às 19h ainda jogam Guarany de Bagé x Inter-SM.Futebol Feminino - O Campeonato Brasileiro feminino já começou. Pela 1ª rodada, no último sábado, teve Botafogo 2x1 Juventude e na segunda-feira, às 19h, jogam Santos x Grêmio, e às 20h, Inter x São Paulo. Skate - Rayssa Leal conquistou neste sábado o título da Street League Skateboarding (SLS) de Sydney, primeira de sete etapas da temporada. A brasileira terminou a disputa com 30,1, à frente da japonesa Liz Akama (29,2) e da australiana Chloe Covell (24,7)Tênis - Nesta segunda-feira começa a chave principal do Rio Open. O destaque do campeonato fica para a participação de João Fonseca. O jovem tenista de 19 anos faz sua estreia em duplas, ao lado de Marcelo Melo no primeiro dia da competição, em horário ainda a confirmar. Pelo simples, o brasileiro é um dos cabeças de chave e deve estrear na próxima terça-feira, também em horário a confirmar. Jogos de Inverno - O esquiador norueguês Johannes Klebo liderou a equipe de seu país na conquista do revezamento masculino 4 x 7,5km neste domingo, conquistou sua quarta medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Milão-Cortina e se isolou como o maior vencedor da história em edições de inverno, com nove ouros. Em sua terceira participação olímpica, Klebo ultrapassou os compatriotas Marit Bjorgen (esqui cross-country) e Ole Bjorndalen (biatlo), com triunfos cada um.Jogos de Inverno 2 - O skeleton feminino teve as duas últimas descidas neste sábado em Cortina d'Ampezzo, na Itália, e a gaúcha Nicole Silveira faturou o melhor resultado do país em esportes de gelo nos Jogos Olímpicos de Inverno. Natural de Rio Grande, a atleta de 31 anos, ficou na 11ª colocação após as quatro baterias realizadas - foram duas na sexta-feira (13) e duas no sábado (14). A soma de todos os tempos definiu o resultado final, e Nicole terminou com 3min51s82.