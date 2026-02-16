Ouro no esqui, Lucas Pinheiro conquista primeira medalha do Brasil em Olimpíadas de Inverno

O esquiador Lucas Pinheiro Braathen fez história no último sábado ao conquistar a primeira medalha para o Brasil em uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. Norueguês naturalizado brasileiro, Braathen liderou a prova do slalom gigante no esqui alpino, disputada na região de Bormio, no norte da Itália, faturando o ouro nas Olimpíadas de Milão-Cortina.Escolhido por sorteio para ser o primeiro atleta da bateria a descer a montanha coberta de neve, Braathen conseguiu o melhor tempo logo na primeira descida, com a marca de 1min13s92. Com a vantagem, voltou para a segunda descida e fez 1min11s08, chegando ao tempo combinado de 2min25s. O melhor resultado do Brasil em uma edição dos Jogos de Inverno até aqui havia sido a nona colocação de Isabel Clark no snowboard cross, em Turim-2006.Nascido em Oslo, o esquiador filho de pai norueguês e mãe brasileira começou a carreira competindo pela Noruega, quando chegou a se sagrar campeão da Copa do Mundo de esqui alpino, na categoria slalom -as principais diferenças em relação ao slalom gigante são a distância entre as portas que os atletas precisam passar ao longo do percurso e a velocidade que alcançam durante a descida.Apenas sete meses após a conquista, surpreendeu o mundo ao anunciar a aposentadoria precoce do esporte, devido a desentendimentos com a federação norueguesa sobre a condução de sua carreira. Pouco depois, em outubro de 2024, anunciou que passaria a competir com as cores do Brasil, tornando-se rapidamente a maior esperança de medalhas para o país nos Jogos de Inverno.Em dezembro de 2024, ele foi o responsável por conquistar a primeira medalha do País em uma etapa da Copa do Mundo de esqui alpino, ficando com a prata em Beaver Creek, nos Estados Unidos.Desde então, conquistou mais nove pódios em etapas da Copa do Mundo, incluindo o ouro no slalom em prova realizada na Finlândia, em novembro do ano passado, quando recebeu uma rena como um dos prêmios pela conquista. Braathen volta a competir nos Jogos de Inverno nesta segunda-feira, a partir das 6h, na prova do slalom do esqui alpino.