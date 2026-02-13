Rio Grande do Sul concentra um dos maiores complexos para treinamento de esportes de inverno no País

Marcado pelo clima tropical e a escassez de gelo e neve, o Brasil enfrenta limitações para estruturar e manter treinamentos voltados aos esportes de inverno. O tema surge diante da atuação dos 14 atletas brasileiros nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina, que, em sua maioria, precisam buscar locais no hemisfério norte para treinar, com o objetivo de enfrentar o grande cenário internacional. Algo um tanto desconhecido é que o País possui alguns centros especializados na categoria, como o Snowland, no Rio Grande do Sul, primeiro parque de neve da América Latina. O complexo, em Gramado, além de ponto recreativo para turistas, oferece aulas para as modalidades de snowboard e esqui. O Snowland também abriga a Arts and Sports Academy, iniciativa voltada à formação e ao aprimoramento de talentos tanto no campo artístico quanto na patinação no gelo, segundo Cristina Garcia, diretora artística da Gramado Parks, referente à estrutura.No mais recente Campeonato Brasileiro da modalidade, a delegação do Rio Grande do Sul contou com cinco representantes, e todos conquistaram um lugar no pódio. Três desses competidores treinam regularmente no parque e são orientados por Eduardo Garcia, treinador da equipe, e Débora Vale Bell, coreógrafa das apresentações, antigas referências na área do gelo brasileiro.