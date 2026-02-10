Gauchão - A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou as datas e os horários dos jogos de ida das semifinais da competição. No sábado, o Grêmio enfrenta o Juventude na Arena, às 16h30min. Já o Inter joga contra o Ypiranga no Colosso da Lagoa no domingo, às 20h30min. Gauchão 2 - Dois técnicos foram demitidos após a a 2ª rodada do Quadrangular do Rebaixamento. Paulo Baier foi desligado do Monsoon depois do empate em 1 a 1 com o Inter-SM, na segunda-feira. O clube da Região Central também não resistiu ao baixo desempenho do comando téc Botafogo - O Fogão encaminhou acordo com a Mizuno para o fornecimento de material esportivo. A marca japonesa fechará contrato para estampar os uniformes alvinegros por 3 anos e meio, até 2029. A parceria começa a partir de junho deste ano, quando se encerra o contrato com a Reebok. Jogos de Inverno - Um momento inusitado ocorreu após as entregas de medalhas no biatlo 20km masculino. O norueguês Sturla Holm Laegreid, bronze na modalidade, disse que traiu a namorada e chamou o ato de “erro da minha vida”. O biatleta de 28 anos chorou em entrevista à emissora NRK e afirmou ter vivido “a pior semana da vida” após contar a traição à companheira. Laegreid não revelou detalhes nem o nome da mulher e pediu uma chance, dizendo que espera “luz no fim do túnel” para o casal. Ele dividiu o pódio da prova com Johan-Olav Botn (ouro) e Éric Perrot (prata). Tênis - João Fonseca (33º), atual campeão do ATP 250 de Buenos Aires, enfrenta o chileno Alejandro Tabilo (71º) na 2ª fase, nesta quarta-feira, às 18h30min. Tabilo garantiu o duelo ao vencer o argentino Facundo Díaz Acosta por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3. Outro brasileiro na competição, Thiago Wild, estava bem próximo de se classificar para a próxima fase, no entanto, quando já havia vencido o primeiro set e estava a um game de vencer o segundo, ele sentiu uma lesão e pediu para se retirar do torneio. Rio Open - O jovem de 16 anos, Guto Miguel, está na chave principal do campeonato, substituindo Gael Monfils, que desistiu por problemas de saúde. A promoção do jovem goiano, atual nº 3 do ranking juvenil, mantém a tradição do torneio de abrir espaço para novas promessas do tênis mundial.