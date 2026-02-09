Série A - Pela 3ª rodada da competição, nesta terça-feira, às 21h30min tem Vitória x Flamengo. Cristiano Ronaldo - Após dois jogos de ausência, o atacante português deve voltar a atuar neste sábado pelo Al-Nasr no Campeonato Saudita. Segundo informações do jornal português A Bola, o retorno do astro português foi motivado pelo pagamento dos salários atrasados dos funcionários do clube, um dos motivos do seu afastamento. Jogos de Inverno - A edição de Milão-Cortina promete ser histórica para o Brasil, já que o País pode conquistar a primeira medalha da sua história. Ao todo, 14 atletas brasileiros estão na disputa de cinco modalidades na Itália.Caso algum atleta de uma prova individual leve o ouro no torneio, ele receberá do Comitê Olímpico do Brasil (COB) a quantia de R$ 350 mil. Será desembolsado R$ 210 mil em caso da medalha de prata e R$ 140 mil no bronze. Super Bowl - Neste domingo, o Seattle Seahawks levou a melhor em cima do New England Patriots e ficou com o título mais importante do futebol americano. A partida terminou em 29 a 13, coroando uma atuação de gala da defesa do time de Seattle para conquistar o segundo troféu na história da franquia. Tênis - Nesta segunda-feira, Bia Haddad (número 66 do ranking) foi derrotada pela indonésia Janice Tjen (47) por 2 sets a 0 (6/0 6/1) na chave principal do WTA 1000 de Doha, no Catar, e foi eliminada. A brasileira já havia perdido no qualify e só avançou para o confronto de ontem porque ficou com a vaga da romena Sorana Cirstea, que desistiu da competição. MMA - Após a derrota neste final de semana no UFC Vegas 113 para Mario Bautista, o porto-alegrense Vinicius Lokdog afirmou que essa pode ter sido sua última luta na categoria até 61kg. Em entrevista à Ag Fight, ele relatou que a perda de peso para o embate foi a pior da sua trajetória profissional, foram 13kg em apenas uma semana, e que não descarta uma subida para os pesos-pena – até 65kg. Tênis de Mesa - Nesta segunda-feira, Hugo Calderano alcançou o segundo lugar do ranking mundial da ITTF (Federação Internacional de Tênis de Mesa). Este é o melhor ranqueamento já alcançado por um jogador de fora da Ásia ou da Europa. Surfe - Alejo Muniz anunciou que vai se aposentar no final de 2026. O argentino naturalizado brasileiro estreou na elite mundial da categoria em 2011 e ajudou Gabriel Medina a levar o primeiro título mundial em 2014, quando eliminou Kelly Slater e Mick Fanning na etapa de Pipeline, no Havaí.