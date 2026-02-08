Campeonato Gaúcho - Nesta segunda-feira, o Juventude enfrenta o São José no Alfredo Jaconi, às 20h, em busca de uma vaga nas semifinais do Estadual. As equipes disputam a vaga em jogo único e o Alviverde, por ter melhor campanha, joga em seu estádio. Já no quadrangular do rebaixamento, uma hora antes, Monsoon e Inter-SM entram em campo. Até o momento, nenhum dos quatro candidatos ao rebaixamento venceu. Os dois confrontos (Inter-SM x Avenida e Guarany de Bagé x Monsoon) acabaram empatados. Outro clube que avançou para as semis do Gauchão foi o Ypiranga, que superou o Caxias por 2 a 0 no Centenário, na sexta-feira. Campeonato Carioca - No jogo entre Flamengo e Sampaio Corrêa, o volante Alexandre, do Sampaio, sofreu uma convulsão em campo aos 8 minutos do primeiro tempo e desabou no gramado do Maracanã, o que levou à paralisação momentânea da partida e à sua retirada de ambulância para o Hospital Quinta D’Or, no Rio de Janeiro. Ele saiu consciente, passou por exames que descartaram lesões neurológicas ou cardíacas e segue em observação médica. Ele inclusive postou um vídeo nas redes sociais tranquilizando os fãs.Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 7 a 1. Futebol Internacional - O Vietnã começou a construção do Estádio Trong Dong, uma arena multiuso que será a maior do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas. A obra foi iniciada em dezembro, e a conclusão está prevista para agosto de 2028. O orçamento do estádio gira em torno de R$ 185 bilhões. Obituário - Adriano Gomes de Lima morreu neste sábado, em Natal, aos 52 anos. Ele tratava um sarcoma (câncer ósseo) desde 2024. O ex-nadador está entre os maiores medalhistas paralímpicos da história do Brasil, com um ouro, cinco pratas e três bronzes. Adriano também participou de cinco edições de Jogos Parapan-americanos, conquistando 30 medalhas, e tem ainda 12 medalhas em Mundiais de natação. Tênis - Mesmo com a derrota no quali do WTA 1000 de Doha, a brasileira Bia Haddad Maia conseguiu uma vaga na chave principal. Número 1 do Brasil e 68ª no ranking mundial, a tenista entra no lugar da romena Sorana Cirstea, que desistiu do torneio por questões de calendário. A primeira adversária de Bia Haddad será a indonésia Janice Tjen, 47ª do mundo, nesta segunda-feira, às 11h.