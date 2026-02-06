Inter x São Luiz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Neste domingo, às 18h, o Inter volta a campo para enfrentar o São Luiz em jogo único pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. O Colorado chega para o confronto com a melhor campanha de toda a competição, e caso siga na disputa sempre decidirá em casa. Mas para fazer uso da vantagem primeiro precisa passar pela equipe de Ijuí. Apesar da partida definir qual equipe segue para as semifinais, que serão em formato ida e volta, o técnico Paulo Pezzolano deve levar a campo uma equipe alternativa. O uruguaio está levando a sério a prioridade no Campeonato Brasileiro. Dos jogadores que iniciaram frente ao Flamengo na última quarta-feira, o único que pode aparecer na escalação inicial é Rochet. Mas o goleiro pode dar lugar a Anthoni, também cotado para iniciar a partida. Já Alerrandro, que fez sua estreia nos minutos finais no Rio de Janeiro, deve ter sua primeira oportunidade como titular. Já o São Luiz chega com a sétima pior campanha dentre oito equipes. O time de Ijuí garantiu a última vaga do Grupo A para a segunda fase do Gauchão depois de encaixar uma sequência de três jogos invictos, incluindo sua única vitória até agora na competição. Sem nenhum outro compromisso nesse início de temporada o técnico Paulo Henrique Marques colocará força total em campo. PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Inter: Rochet (Anthoni); Aguirre, Félix Torres, Juninho e Alisson; Thiago Maia, Bruno Henrique; Gustavo Prado (Bruno Tabata), Allex e João Victor; Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano. São Luiz: Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor; Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo; Germano, Felipe Rangel e Vidimar. Técnico: Paulo Henrique Marques. Arbitragem: Anderson Daronco será auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Jeissyevan Freitag Goncalves. No VAR, Marcello Ignacio Domingues Neto.SERVIÇO INTER X SÃO LUIZLocal: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre-RS;Data e hora: Domingo (8), às 18h;Transmissão: RBS TV e Premiere;Ingressos: Disponíveis no mundo colorado.