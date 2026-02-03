Flamengo x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira (4), às 19h, o Inter volta a campo para enfrentar o Flamengo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Diante de um Rubro-Negro em baixa, o Colorado terá a chance de quebrar uma seca de sete jogos sem vitória diante dos adversários.O jogo também é uma oportunidade para o técnico Paulo Pezzolano reabilitar a equipe que foi derrotada por 1 a 0 pelo Athletico-PR, no Beira-Rio, na estreia do Brasileirão. O uruguaio deve levar a campo uma equipe muito parecida com a que venceu o primeiro GreNal do ano. Paulinho Paula deve fazer dupla com Ronaldo. A única mudança deve ficar por conta de Félix Torres. A principal dúvida é quem será a dupla do zagueiro, Mercado e Victor Gabriel disputam a segunda vaga na defesa. Já o Flamengo chega para o embate, à beira da crise. Apesar de ser o atual campeão da Copa Libertadores e da Série A, o time carioca teve um início muito aquém do esperado. Atualmente está na zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, também foi derrotado na estreia do Nacional e no último final de semana perdeu para o Corinthians e ficou sem o título da Supercopa do Brasil. Os resultados deixam o confronto desta quarta com um gosto especial para os donos da casa, que buscam dar uma resposta imediata à torcida que estará presente no Maracanã. PROVÁVEIS ESCALAÇÕES Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz (Paquetá) e Arrascaeta; Carrascal (Cebolinha), Pedro e Plata. Técnico: Filipe Luís.Inter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres (Victor Gabriel), Mercado e Bernabei; Ronaldo, Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.Arbitragem: Rodrigo José Pereira de Lima (PE) será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). No VAR, Caio Max Augusto Vieira (GO).