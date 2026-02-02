Flamengo - Em uma situação pouco comum no futebol, Lucas Paquetá foi apresentado nesta segunda-feira após ter feito a sua estreia na final da Supercopa do Brasil, no domingo, na qual a equipe carioca foi superada por 2 a 0 pelo Corinthians. Durante a sua apresentação, ele comentou que não conseguiu dormir após o gol perdido que empataria a partida. "Óbvio que eu queria chegar e ser campeão. Tudo o que eu fiz para estar aqui nesses jogos, paguei o avião, abri mão de salário no West Ham... Queria chegar e poder ter essa oportunidade, mas não foi desta maneira que eu esperava". Mundial de Clubes Feminino - O Arsenal venceu o Corinthians por 3 a 2 no Emirates Stadium, em Londres (Inglaterra), e é o primeiro clube a vencer competição. As Brabas saíram atrás e empataram de pênalti nos acréscimos, mas acabaram derrotadas na prorrogação. Apostas esportivas - O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP/RS) denunciou o atacante Ênio por fraude e manipulação de competição esportiva e lavagem de bens, direitos e valores. O jogador pertence ao Juventude e atualmente está emprestado para a Chapecoense. A denúncia foi apresentada no dia 30 de janeiro à Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul, e apontou esquema de manipulação de apostas em jogos do Brasileirão de 2025, e ocultação de valores superiores a R$ 1,9 milhões obtidos de forma ilícita. Cristiano Ronaldo - O português não esteve em campo na vitória do Al-Nassr por 1 a 0 contra o Al-Riyadh, nesta segunda-feira. O motivo da ausência é por discordância com a gestão do clube. Ele estaria insatisfeito com a política de investimentos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável pela gestão dos clubes árabes. Tênis - Na manhã desta segunda-feira, a tenista brasileira Bia Haddad (68ª) perdeu na estreia do WTA 500 de Abu Dabi, para a ucraniana Dayana Yastremska (43ª), por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5). Bia ainda não venceu em 2026, acumulando eliminações no WTA de Adelaide e no Australian Open. Jogos de Inverno - A ginasta Rebeca Andrade será uma das personalidades que irá carregar a bandeira olímpica na cerimônia de abertura do evento de Milão-Cortina, que ocorre na próxima sexta-feira, no Estádio San Siro. Rebeca é a maior medalhista olímpica do Brasil, com duas de ouro, três de prata e uma de bronze.