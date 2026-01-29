Supercopa do Brasil - No domingo,o primeiro título do futebol brasileiro em 2026 estará em disputa. Isto porque, Corinthians e Flamengo se enfrentam no Mané Garrincha, às 16h, em busca da primeira taça da temporada. Atual campeão, o Rubro-Negro é a equipe que por mais vezes conquistou a Supercopa do Brasil, tendo levantado o troféu em 2025, 2021 e 2020. Já o Timão conquistou a taça em 1991. O campeão do torneio deve receber algo em torno de R$ 12 milhões, enquanto o vice embolsa R$ 6,05 milhões. Botafogo - A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quinta-feira a "suspensão de todos os atos relativos a vendas e negociação de ativos" da SAF do Botafogo. O despacho atende a um pedido dos dirigentes do associativo. Na prática, no momento o Alvinegro está proibido inclusive de vender jogadores. Rio Grande do Norte - O América-RN e Potyguar Seridoense foram denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Norte (TJD-RN) por conta da escalação irregular de jogadores no Campeonato Potiguar 2026. As duas equipes podem ser punidas com a perda de pontos, o que pode levar a um possível rebaixamento. No América, o jogador envolvido é o lateral-direito Elias, que foi relacionado nos três primeiros jogos do estadual - não chegou a jogar. Ele tem 20 anos e estava inscrito com contrato amador. No Potyguar, são dois jogadores na mesma situação: Toró e Fabrício. Peru - Mano Menezes é o novo técnico da seleção peruana. Após encerrar sua passagem pelo Grêmio no final da última temporada, o brasileiro, aos 63 anos, chegou a um acordo para comandar a seleção peruana. Ele chega para substituir Ibañez, demitido em setembro de 2025. Mundial Feminino - Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Arsenal, às 15h, em busca do Mundial da categoria. As Brabas eliminaram o Gotham FC na semifinal pelo placar de 1 a 0, enquanto a equipe inglesa atropelou o ASFAR, de Marrocos, aplicando um sonoro 6 a 0. Com o vice-campeonato já assegurado, o time brasileiro tem garantido R$ 5,29 milhões de premiação. Em caso de título, o time paulista leva para casa o montante de R$ 12,17 milhões. Tênis - Nesta sexta-feira, serão definidos os dois finalistas do Australian Open. O espanhol Alcaraz (1º) enfrenta o alemão Zverev (3º), às 0h30min, enquanto o sérvio Djokovic (4º) duela contra o italiano Sinner (2º), às 5h30min. A decisão será no domingo. Já a final do feminino ocorre neste sábado, às 5h30min, entre a cazaque Elena Rybakina (5ª) e a Bielorussa Aryna Sabalenka (1ª) farão uma reedição da finalíssima de 2023 para decidir quem levantará o troféu.