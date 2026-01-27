Inter x Athletico-PR: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Nesta quarta-feira, às 19h, o Inter faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2026 frente ao Athletico-PR, no Beira-Rio. O Colorado chega para a primeira rodada em um clima bem mais tranquilo do que da última vez que entrou em campo pela competição, quando escapou do rebaixamento ao vencer o Bragantino na última rodada da Série A.Nos 52 dias que separam aquele confronto da estreia desta quarta-feira, muita coisa mudou no Colorado. Abel Braga, que era técnico na ocasião, agora é diretor técnico. Fabinho Soldado chegou para ser o novo executivo de futebol e o uruguaio Paulo Pezzolano assumiu o cargo de treinador.Nesta temporada, Pezzolano esteve na casamata em três oportunidades e venceu todas. Pelo Campeonato Gaúcho, derrotou o Monsoon por 4 a 0, na sua estreia, o Inter-SM por 2 a 0 e bateu o rival por 4 a 2 no GreNal 449, no último domingo (28).A vitória no clássico motivou o torcedor para o confronto desta noite. A equipe entra em campo, deve ser a mesma que jogou no final de semana. Dos três novos contratados, Paulinho Paula é o único provável titular, mas Félix Torres e Villagra estão à disposição. Recuperado de lesão, Thiago Maia também pode ser utilizado pelo treinador. Já o Athletico-PR está de volta à elite do futebol brasileiro. Os paranaenses amargaram o rebaixamento em 2024, e agora retornam depois de ficarem com o vice-campeonato da Série B no ano passado. Quem comanda a equipe é um velho conhecido dos colorados. Odair Hellmann foi revelado no Alvirrubro e ainda não perdeu contra o ex-time. Em três confrontos foram duas vitórias em 2 a 1, pelo Fluminense em 2023 e um empate em 1 a 1 quando estava no Santos, em 2020. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo, Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano. Athletico-PR: Santos; Benavídez, Terán, Arthur Dias e Esquivel (Léo Derik); Luiz Gustavo (Felipinho), Jadson, Bruno Zapelli e Mendoza (Leozinho); Julimar e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP) será auxiliado por Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). No VAR, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).SERVIÇO INTER X GRÊMIOLocal: Beira-Rio, em Porto Alegre-RS;Transmissão: Premiere;Data e hora: Quarta-feira (28), às 19h;Ingressos: Podem ser adquiridos no Mundo Colorado.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!