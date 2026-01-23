GreNal 449: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Praticamente classificados para a segunda fase do Campeonato Gaúcho, Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo (25), às 20h, no Beira-Rio, pela 5ª rodada da competição. Mesmo não atrapalhando o avanço do vencedor no torneio, o GreNal 449, terá um gosto especial.O clássico, que será o primeiro do ano, também será o primeiro dos comandantes de ambas as equipes. A dupla passa por uma reestruturação de elenco e comando técnico. No último ano da gestão do presidente Alessandro Barcelos, o Colorado optou por trazer o uruguaio Paulo Pezzolano para assumir o cargo de treinador. Já o Tricolor começa a gestão do presidente Odorico Roman se rendendo à invasão de treinadores portugueses no Brasil. O escolhido foi Luís Castro. Ambos terão neste final de semana a primeira chance de balançar a gangorra da maior rivalidade do futebol gaúcho. Donos da casa, o Inter chega para o GreNal depois de fazer seu primeiro teste com a equipe titular. Na última quarta-feira (21) o time de Paulo Pezzolano venceu o Inter-SM por 2 a 0. O estreante Félix Torres fez boa partida, com direito a gol, e parece ter carimbado seu nome no onze inicial para este domingo. O também recém-chegado, Paulinho Paula também deve estar entre os titulares. Já o meio-campo Villagra, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da Fifa, mas deve ser opção para o segundo tempo.O Grêmio também vem de vitória. Na última rodada derrotou o Guarany de Bagé por 2 a 0. Na ocasião, Carlos Vinicius abriu o placar. O Camisa 95 é o artilheiro da competição com 4 gols, e a grande esperança de balançar as redes do lado azul. Castro também deve levar a campo o jovem Thiaguinho. Promovido ao principal nesta temporada, o volante tem se destacado na dupla com Arthur. Outro que chama a atenção é Tetê. Mesmo formado nas categorias de base, o ponta nunca teve oportunidade de jogar no profissional do Tricolor. Agora, em seu retorno terá oportunidade de jogar seu primeiro clássico.PROVÁVEIS ESCALAÇÕESInter: Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres, Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra ou Braian Aguirre), Paulinho, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Arthur, Tiaguinho, Tetê, Cristaldo e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro. Arbitragem: Lucas Horn será auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Michael Stanislau. No VAR estará Jean Pierre Goncalves Lima.SERVIÇO INTER X GRÊMIOLocal: Beira-Rio, em Porto Alegre-RS;Transmissão: Premiere;Data e hora: Domingo (25), às 20h; Ingressos: Podem ser adquiridos no Mundo Colorado.
