Liga dos Campeões - Nos jogos desta terça-feira pela penúltima rodada da fase de liga, se enfrentam, às 12h30min, Kairat-CAZ x Club Brugge. Já às 14h45min jogam Bodø/Glimt x Manchester City. Às 17h, tem Copenhague x Napoli, Inter de Milão x Arsenal, Olympiacos x Leverkusen, Real Madrid x Monaco, Sporting x PSG, Tottenham x Dortmund e Villarreal x Ajax. Vasco - O Cruzmaltino fez uma proposta para contratar o atacante colombiano Marino Hinestroza, jogador que pertence ao Atlético Nacional e estava muito perto de fechar com o Boca Juniors. O clube brasileiro ofereceu US$ 5 milhões (R$ 26,8 milhões), o mesmo valor que o Atlético Nacional já havia acordado com o time argentino. No entanto, como as tratativas com o Boca se arrastam há mais de um mês e seguem encontrando obstáculos, o Vasco decidiu avançar de forma concreta e entrou forte na disputa. Cristiano Ronaldo - O atacante não terá que devolver os 9,8 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões) que a Juventus tentou reaver por meio de recurso judicial. O processo envolvendo o craque português e o time italiano se arrastava desde 2021, quando o jogador deixou o clube de Turim e passou a cobrar o pagamento de salários atrasados referentes ao período da pandemia da COVID-19. Em 2024, o Painel de Arbitragem da Justiça de Turim decidiu a favor de Ronaldo, e a Juve efetuou o pagamento que correspondia a metade do montante inicialmente reivindicado pelo atleta, que girava em torno de 19,6 milhões de euros (cerca de R$ 122 milhões). Operário-PR - Após mais uma derrota pelo Campeonato Paranaense, o Fantasma anunciou a demissão de Alex e sua comissão técnica. Com três derrotas em quatro partidas, a equipe ainda não venceu em 2026. Alex chegou ao clube paranaense em junho de 2025 e, desde então, comandou o Operário em 30 partidas, saindo vitorioso em oito oportunidades, empatando onze jogos e sendo derrotado em outros onze duelos. Atualmente, o Operário-PR é o lanterna do grupo B do Paranaense, com apenas um ponto. Barcelona - O clube catalão e o Girona chegaram a um acordo para o empréstimo do goleiro Marc André ter Stegen. O arqueiro culé terá vínculo válido, a princípio, até o final da temporada, em junho. O jogador conviveu com lesões e perdeu espaço para Joan García, nova contratação do clube. Desde que voltou de lesão, jogou apenas um jogo na atual temporada. Tênis - Novak Djokovic iniciou sua trajetória no Australian Open de forma memorável. Nesta segunda-feira (19) o sérvio venceu o espanhol Pedro Martínez por 3 sets a 0, e alcançou sua 100ª vitória no Grand Slam de Melbourne. Atual número 4 no ranking mundial, Djokovic venceu com parciais de 6/3, 6/2 e 6/2, em um confronto de pouco mais de duas horas.