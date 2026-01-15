Copa São Paulo - O Inter avançou para as oitavas da Copinha depois de eliminar o Nacional-SP nos pênaltis. As equipes empataram em 2 a 2 no tempo normal e o Colorado classificou após superar os paulistas por 8 a 7 nas penalidades e vai enfrentar o Ibrachina na próxima fase. O arqui-rival, Grêmio, enfrenta o América-RN nesta sexta, às 18h30min, em busca de uma vaga nas quartas. São Paulo - O tricolor paulista será investigado por suspeita de lavagem de dinheiro após juízes identificarem indícios 'muito fortes' de crime no clube. Operações financeiras contínuas e estruturadas, causadoras de prejuízo ao clube, levaram o caso à Vara Especializada em Lavagem de Dinheiro. Promotores do MP concordaram com a remessa do caso para uma instância com maior expertise, visando aprofundar as análises técnicas. Vasco - Rayan tem acordo com Bournemouth para contrato de cinco anos, mas detalhes dependem da aceitação do Vasco. O Bournemouth sugeriu 35 milhões de euros (R$ 218 milhões) ao Vasco, enquanto o clube carioca só discutirá após proposta oficial. Rayan, com contrato até 2028, deseja Premier League. O Cruzmaltino já rejeitou uma proposta de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) do Zenit antes. Robinho - O ex-jogador, Robinho, teve sua pena reduzida em 160 dias após a Justiça de São Paulo aceitar pedido de remição por seu trabalho e estudo na prisão. O ex-jogador foi condenado a nove anos por estupro na Itália e está preso desde março de 2024 no Centro de Ressocialização de Limeira. Anteriormente, sua pena já havia sido reduzida em 69 dias por realização de cursos, aulas do ensino médio e leitura de livros. Copa do Mundo - A Fifa anunciou, na noite desta quarta-feira, que recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano. A entidade máxima do futebol observou que, fora dos países-sede, Estados Unidos, México e Canadá, a maioria dos pedidos veio de torcedores residentes na Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia. A Fifa está pedindo até US$ 8.680 (R$ 46.600) por ingresso. Após críticas, a organização anunciou no mês passado que oferecerá ingressos a US$ 60 por partida (R$ 323,84) para as 48 federações nacionais participantes do torneio. As próprias entidades decidirão como distribuir essas entradas entre seus torcedores que compareceram às partidas anteriores.