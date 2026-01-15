Campeonato Gaúcho - Hoje, às 19h, jogam Ypiranga x Guarany de Bagé, no Colosso da Lagoa, em Erechim, fechando a segunda rodada da competição. Copa São Paulo - Pela terceira fase do maior torneio de categorias de base do mundo, hoje, às 11h, tem Inter x Nacional-SP e às 21h30min, jogam Juventude x Botafogo. João Fonseca - O brasileiro foi confirmado como o 4º cabeça de chave no ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina. Essa será a primeira competição do tenista de 21 anos em 2026. O torneio ocorre entre os dias 9 e 16 de fevereiro e é disputado no saibro, Fonseca é o atual campeão da competição. O evento faz parte da preparação de muitos atletas para torneios mais pesados da temporadaLionel Messi - Anmar Al Haili, presidente do Al-Ittihad, revelou que o craque argentino teria recusado uma oferta astronômica por sua contratação em 2023. O mandatário afirmou que depois da recusa da oferta de € 1,4 bilhão (cerca de R$ 8,8 bilhões), chegou a enviar "um cheque em branco" para o atleta. No entanto, Messi preferiu vestir a camisa do Inter Miami, dos Estados Unidos. Tênis - Um tenista amador de 29 anos derrotou o número 2 do mundo, Jannik Sinner, para levantar o troféu do 1 Point Slam, torneio de exibição que antecede o Australian Open. A competição realizada na Rod Laver Arena, em Melbourne, reuniu 48 jogadores, entre profissionais, ex-atletas e amadores. Segundo as regras do certame, quem fizesse o primeiro ponto avançava. Pelo caminho, Jordan Smith superou também Amanda Simonova, quarta no ranking da WTA, para vencer o torneio e levar o prêmio de 1 milhão de dólares australianos (cerca de R$ 3,6 milhões) para casa. Ajax - O clube holandês anunciou ontem a contratação por empréstimo do filho de Zlatan Ibrahimovic. O também atacante Maximillian Ibrahimovic, de 19 anos. O jogador assinou contrato de empréstimo por seis meses com opção de compra ao final do vínculo. Em seus canais oficiais, o Ajax estampou a novidade com a inscrição "Tal pai, tal filho".Manchester United - O clube inglês anunciou Michael Carrick para a vaga de treinador deixada pelo português Rubén Amorim, demitido nos últimos dias. Como jogador, Carrick defendeu o United em 464 oportunidades, conquistando a Premier League cinco vezes, além da FA Cup, duas Copas da Liga, a Liga dos Campeões, a Liga Europa e o Mundial de Clubes da Fifa.