Grêmio x São José: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Depois de estrear com uma goleada de 4 a 0 sobre o Avenida, o Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30min, para enfrentar o São José pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O embate marca a primeira partida do Tricolor na Arena em 2026. Apesar de jogar em casa, o time do técnico Luís Castro ainda não pode contar com o apoio de sua torcida. Os portões estarão fechados por uma punição devido a incidentes ocorridos no primeiro GreNal da final do Gauchão de 2025.Para o confronto, Castro deve fazer mudanças na escalação. Os atletas que jogaram os 90 minutos na primeira partida não devem iniciar. Já os que foram substituídos e os que entraram no decorrer do jogo, estarão entre o provável onze inicial. O treinador também não poderá contar com Pavón, que sofreu uma lesão ligamentar e desfalca a equipe por pelo menos três semanas. Já o São José vem de um empate sem gols com o Inter-SM, e pode repetir a formação. Outra possibilidade é que o técnico Gabardo Júnior bote em campo uma equipe mais defensiva para tentar garantir um ponto. PROVÁVEIS ESCALAÇÕESGrêmio - Gabriel Grando; João Pedro, Noriega (Luis Eduardo), Kannemann e Viery; Cuéllar, Dodi, Gabriel Mec, Willian e Aravena; André Henrique. Técnico: Luís Castro.São José - Fábio; Danilo Guimarães, Tiago Pedra, Eduardo Melo e Angelo; Carrilho, Keverton (Gabriel Lima) e Zé Vitor; Ronald, Grafite e Douglas. Técnico: Gabardo Junior.Arbitragem - Elias da Silva Elyseu será auxiliado por Michael Stanislau e Jeissyevan Freitag Goncalves. No VAR, Anderson da Silveira Farias.SERVIÇO GRÊMIO X SÃO JOSÉLocal: Arena do Grêmio, Porto Alegre; Transmissão: RBS TV, SporTV e Premiere;Data e Hora: Quarta-feira (14), às 21h30min.