Copa São Paulo - Líder do grupo 2 da competição, o Grêmio volta a campo hoje, às 21h30min, para enfrentar o Votuporanguense, na última rodada da primeira fase. Já os outros gaúchos jogaram ontem. Pelo grupo 32, teve Inter 3 x 0 CSE-AL; no 21 jogaram Juventude 3 x 0 Nacional-AM; e no 26, teve Ivinhema 2 x 1 Real-RS. Copa do Brasil - A CBF anunciou as datas-base e também o novo formato da Copa do Brasil 2026, que passará a contar com 126 clubes, 34 a mais em relação ao ano passado. Os times da Série A entrarão na disputa apenas na quinta fase da competição, marcada para os dias 22 ou 23 de abril.Hulk - Atualmente no Atlético-MG, o atacante pediu a rescisão do seu contrato com os mineiros para assinar com o Fluminense. O Galo, no entanto, dificulta a liberação do jogador e quer o valor da multa para oficializar a liberação. Atlético-MG - O volante Maycon é o mais novo contratado do clube mineiro. Detentor dos direitos federativos do atleta, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aceitou a proposta, que aguarda apenas a resolução das burocracias para oficializar o contrato que terá duração de três temporadas. O volante deixará o Shakhtar de graça, mas permanecerá com 50% dos direitos econômicos ligados ao clube ucraniano. Cruzeiro - O goleiro Matheus Cunha, um dos reforços da Raposa para a temporada 2026, sofreu uma grave lesão no joelho direito no treinamento e vai ser submetido à cirurgia. O departamento médico do clube mineiro não quis dar uma previsão de tempo de recuperação.Inter Miami - O clube dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Micael, que deixa o Palmeiras por empréstimo até o fim da temporada de 2026 da Major League Soccer. Proposta prevê opção de compra ao término do vínculo.Messi - Em rara entrevista, o jogador falou sobre estilo de vida e afirmou: "Sou estranho". Em conversa que durou cerca de uma hora com o canal de streaming argentino, Luzu TV, o ex-melhor do mundo também afirmou que prefere que sua vida pessoal não seja assunto na mídia. “Não gosto que falem de mim que não seja jogando futebol", concluiu.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!