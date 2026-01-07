Copa São Paulo - Líder do grupo 2 da competição, o Grêmio volta a campo hoje, às 21h30min, para enfrentar o Votuporanguense, na última rodada da primeira fase. Já os outros gaúchos jogaram ontem. Pelo grupo 32, teve Inter 3 x 0 CSE-AL; no 21 jogaram Juventude 3 x 0 Nacional-AM; e no 26, teve Ivinhema 2 x 1 Real-RS. Copa do Brasil - A CBF anunciou as datas-base e também o novo formato da Copa do Brasil 2026, que passará a contar com 126 clubes, 34 a mais em relação ao ano passado. Os times da Série A entrarão na disputa apenas na quinta fase da competição, marcada para os dias 22 ou 23 de abril.Hulk - Atualmente no Atlético-MG, o atacante pediu a rescisão do seu contrato com os mineiros para assinar com o Fluminense. O Galo, no entanto, dificulta a liberação do jogador e quer o valor da multa para oficializar a liberação. Atlético-MG - O volante Maycon é o mais novo contratado do clube mineiro. Detentor dos direitos federativos do atleta, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, aceitou a proposta, que aguarda apenas a resolução das burocracias para oficializar o contrato que terá duração de três temporadas. O volante deixará o Shakhtar de graça, mas permanecerá com 50% dos direitos econômicos ligados ao clube ucraniano. Cruzeiro - O goleiro Matheus Cunha, um dos reforços da Raposa para a temporada 2026, sofreu uma grave lesão no joelho direito no treinamento e vai ser submetido à cirurgia. O departamento médico do clube mineiro não quis dar uma previsão de tempo de recuperação.Inter Miami - O clube dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a contratação do zagueiro Micael, que deixa o Palmeiras por empréstimo até o fim da temporada de 2026 da Major League Soccer. Proposta prevê opção de compra ao término do vínculo.Messi - Em rara entrevista, o jogador falou sobre estilo de vida e afirmou: "Sou estranho". Em conversa que durou cerca de uma hora com o canal de streaming argentino, Luzu TV, o ex-melhor do mundo também afirmou que prefere que sua vida pessoal não seja assunto na mídia. “Não gosto que falem de mim que não seja jogando futebol", concluiu.