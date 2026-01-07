Copa São Paulo - Hoje, três dos quatro gaúchos na competição entram em campo. Pelo grupo 32, às 11h, jogam Inter x CSE-AL e às 15h15min, tem Juventude x Nacional-AM, no grupo 21 e Real SC x Ivinhema, no 26. As três equipes vão em busca da primeira vitória na competição. Na estreia Inter e Juventude empataram sem gols com Portuguesa Santista e São José-SP, respectivamente. Já o Real SC foi derrotado por 3 a 0 pelo Ituano. Corinthians - O Conselho Deliberativo do Corinthians abriu um processo ético-disciplinar contra o vice-presidente Armando Mendonça por conta de uma postagem em rede social. A declaração foi feita em resposta a críticas e ataques recebidos na rede social, o dirigente publicou a frase: "e deixar que os ladrões fiquem? Não! Jamais". Intimado pela Comissão de Ética, Armando Mendonça apresentou defesa por escrito, reconhecendo a autoria da postagem, mas sustentando que a expressão "ladrões" foi usada de forma metafórica.