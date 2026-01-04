Tênis - João Fonseca decidiu adiar sua estreia na temporada 2026 do circuito mundial, que estava marcada para este domingo. O brasileiro de 19 anos acusou dores na região lombar e desistiu de participar do ATP 250 de Brisbane, na Austrália, uma das competições preparatórias para o Australian Open, primeiro Grand Slam do ano.Snowboard - O brasileiro Pat Burgener conquistou, neste sábado, a medalha de bronze na etapa de Calgary (CAN) da Copa do Mundo de snowboard halfpipe 2025/2026. Essa foi a primeira vez que o Brasil chegou a um pódio em um mundial da modalidade. Santos - Neste sábado, o Peixe anunciou a contratação de Gabigol. Ele retorna ao time que o lançou para o futebol sete anos após deixar o clube pela última vez, em 2018. O atacante é o quinto maior artilheiro do clube no século XXI, com 84 gols marcados em 210 jogos.Copa Africana Nações - Pelas oitavas de final da competição, neste sábado teve Mali 1 (3) x (2) Tunísia e Senegal 3x1 Sudão, no domingo jogaram Marrocos 1 x 0 Tanzânia e África do Sul 1 x 2 Camarões. Hoje, às 13h, entram em campo Egito x Benin e às 16h, Nigéria x Moçambique. Copa São Paulo - Os quatro representantes gaúchos no maior campeonato de categorias de base do mundo estrearam neste final de semana. No sábado, teve Grêmio 3 x 0 Falcon-SC. No domingo teve Inter 0 x 0 Portuguesa Santista, Juventude 0 x 0 São José-SP e Real-RS 0 x 3 Ituano. Dos gaúchos, o Tricolor é o único que volta a campo hoje, enfrenta o Galvez-AC, às 16h. Tragédia - O meia francês Tahirys dos Santos do Metz, da França, foi confirmado como um dos feridos do incêndio em um bar na estação de esqui de Crans-Montana, na Suíça, na madrugada do Ano Novo. O jogador havia escapado das chamas em um primeiro momento, mas acabou sofrendo queimaduras em 30% do corpo e intoxicação por fumaça tóxica ao retornar para dentro do estabelecimento para salvar a namorada, Coline. Os dois estão internados em estado grave em um hospital da Alemanha.