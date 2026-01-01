Novo Hamburgo mira se manter no Gauchão e buscar vagas em competições nacionais

O Novo Hamburgo não tardou a voltar à Série A do Campeonato Gaúcho. Último campeão da competição fora da dupla Gre-Nal, o Anilado passou por um período complexo nos anos seguintes ao título de 2017, o que culminou no rebaixamento em 2024. Agora de volta à primeira prateleira do estado, a equipe da região metropolitana busca além da permanência uma inserção no calendário nacional em 2027. Para alcançar os objetivos, o presidente do clube, Jerônimo Freitas, aposta na experiência da equipe e da comissão técnica na competição que está acostumada com a realidade da Série A. “Temos um elenco que conhece o campeonato, além do comando do técnico Rogério Zimmermann”, afirmou Freitas. O treinador é uma das peças que foi mantida na conquista da divisão de acesso na última temporada. Além dele, permanecem mais dez atletas que estiveram naquele grupo, além de contratações pontuais.