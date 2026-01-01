Copa São Paulo - Nesta sexta-feira inicia a maior competição de categorias de base do mundo, ao todo 128 clubes disputam a competição. O Rio Grande terá quatro representantes, são eles: Grêmio, Inter, Juventude e Real. Nesta sexta-feira, às 15h45, entram em campo Grêmio x Falcon-SE, no domingo às 15h, jogam Inter x Portuguesa Santista, às 15h15, tem Juventude x São José-SP e Real x Ituano. Supercopa Rei - A CBF confirmou nesta quarta-feira que a competição será disputada no dia 1º de janeiro. Antes chamada de Supercopa do Brasil, a decisão será em jogo único entre Flamengo, atual campeão do Campeonato Brasileiro, e Corinthians, atual vencedor da Copa do Brasil, na Arena BRB Mané Garrincha, e a carga de ingressos será dividida igualmente entre as torcidas.Santos - Após uma longa novela, Neymar e o clube acertaram a renovação de contrato até o fim de 2026. Em 2025, o atacante atuou em 30 jogos, com 11 gols marcados e 4 assistências. Na reta final do Brasileirão, foi decisivo para garantir a permanência do clube na elite do futebol brasileiro. O objetivo do jogador é recuperar o bom futebol no time paulista e voltar à seleção brasileira para tentar ir à Copa do Mundo de 2026.Chelsea - Enzo Maresca, técnico italiano que levou o Chelsea à conquista da Copa do Mundo de Clubes em julho do ano passado, é o primeiro técnico demitido de 2026. O clube inglês emitiu um comunicado na manhã desta quinta-feira, primeiro dia do ano, confirmando a saída do treinador. A nota diz que a decisão foi mútua.São Silvestre - A centésima edição da tradicional corrida terminou de forma emocionante no masculino. Muse Gizachew, da Etiópia, superou Jonathan Kipkoech, do Quênia, nos 100 metros finais para ficar com a primeira colocação. O brasileiro Fábio Jesus fechou o pódio. A diferença entre os dois foi de apenas quatro segundos: 44min28s contra 44min32s, enquanto o terceiro colocado fez a prova em 45min06s. No feminino, Sisilia Ginoka Panga, da Tanzânia, dominou a prova de ponta, quebrando a sequência de oito anos de vitórias quenianas. A atleta completou o percurso em 51min06s, Cynthia Chemweno, do Quênia, ficou em segundo, com 52min30s e a brasileira Nubia de Oliveira ficou em terceiro lugar pelo segundo ano consecutivo, cravando 52min42s.