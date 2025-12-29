Juventude - O Jaconeiro avançou na contratação por empréstimo de Iba Ly, volante do São Paulo, visando o Gauchão e a Série B de 2026. O contrato prevê que o Juventude pagará todos os vencimentos. O senegalês começou no São Paulo via base, foi emprestado à Inter de Limeira e ao Retrô-PE antes da negociação atual. Cruzeiro - O clube mineiro anunciou a contratação do diretor-executivo de futebol Bruno Spindel, ex-Flamengo. Ele já havia aceitado proposta do Corinthians, mas o clube não enviou o contrato. O Timão encerrou a negociação e contratou Marcelo Paz. Em Minas, Spindel se junta à equipe liderada por Pedro Lourenço e vice-presidente Pedro Junio, reforçando o setor de futebol. Vitória - O São Paulo oficializou a venda do atacante Erick ao Leão, encerrando o vínculo do jogador de 28 anos com o Tricolor. Emprestado ao time baiano até o fim de 2025, o atleta foi adquirido em definitivo até dezembro de 2028, por R$ 7 milhões. Barcelona - Ronald Araújo foi a principal novidade da volta aos treinos do Barça, que fez uma sessão aberta no estádio Johan Cruyff, nesta segunda-feira. Poucos dias após ser expulso na derrota para o Chelsea, em Londres, pela Champions League, Araújo pediu ao clube um período indeterminado de afastamento para se recuperar mentalmente. O defensor uruguaio recebeu uma calorosa recepção da torcida catalã ao voltar a treinar ao lado de seus companheiros. Copa do Mundo - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que a alta procura justifica os preços dos ingressos para o Mundial 2026. O dirigente revelou, em discurso na abertura da Cúpula Mundial do Esporte em Dubai, que a Fifa recebeu 150 milhões de pedidos de bilhetes desde que as vendas começaram, há 15 dias. A entidade tem sido alvo de duras críticas devido ao preço dos ingressos, após um aumento acentuado nos valores a partir da Copa do Catar de 2022. São Silvestre - Personagens marcantes nos 100 anos de história da corrida internacional de São Silvestre, a portuguesa Rosa Mota e os brasileiros Marilson dos Santos e Carmem de Oliveira eternizaram seus pés no Hall da Fama, em cerimônia realizada ontem, na Expo São Silvestre, no Parque do Ibirapuera. Rosa Mota é a maior vencedora da São Silvestre com seis títulos seguidos, entre 1981 e 1986.