Globe Soccer Awards - Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo na premiação, superando Mbappé, Yamal, Raphinha e Vitinha. O reconhecimento ocorreu em Dubai. O francês conquistou três grandes prêmios internacionais na temporada, destacando-se pelo PSG, que venceu seis competições em 2025. Copa do Mundo - As novas medidas restritivas tomadas por Donald Trump, presidente dos EUA, quanto à entrada de cidadãos de outros países no país, elevaram o número de jogos do Mundial que podem ter torcedores apenas de um lado. As medidas restringem a entrada de cidadãos de Senegal, Costa do Marfim, Irã e Haiti, afetando 10 jogos. Corinthians - Marcelo Paz é o novo diretor executivo de futebol do Timão. O profissional, até então CEO do Fortaleza, foi anunciado no sábado como substituto de Fabinho Soldado, que deixou o clube e está a caminho do Inter. Santos - O Peixe estuda investir o dinheiro da venda de Guilherme, negociado com o Houston Dynamo, dos EUA, por US$ 2,1 milhões (R$ 11 milhões), na compra de Rony, atacante do Atlético-MG, de 30 anos. O jogador tem contrato até dezembro de 2027 com o Galo, que topa negociá-lo de forma definitiva. Maracanã - Após o Jogo das Estrela realizado sábado por Zico, o gramado do estádio iniciou um processo de "revitalização". O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, contratou consultoria para melhorar a avaliação do campo e planeja aumentar o faturamento sem shows em 2026. NBB - No sábado, o Caxias do Sul foi derrotado pelo Corinthians por 100 a 60, estacionando na 13ª colocação. Já o União Corinthians perdeu para o São José por 89 a 87, ficando na 10ª posição. BEsta segunda, a equipe caxiense enfrenta o Mogi das Cruzes no Ginásio Prof. Hugo Ramos, às 20h, enquanto que o time de Santa Cruz enfrenta o Corinthians, no Ginásio Wlamir Marques no mesmo horário. NBA - O tempo fechou na partida entre New Orleans Pelicans e Phoenix Suns no sábado. Jose Alvarado, dos Pelicans, se irritou com a marcação de Mark Williams, dos Suns, e iniciou uma briga. Eles trocaram tapas e socos por alguns segundos, antes de serem contidos por jogadores das duas equipes. Não contente com o fim da briga, o armador dos Pelicans correu para o vestiário para ver se encontrava Williams.