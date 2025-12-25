Vasco - O clube carioca negocia a venda da sua SAF com o empresário Marcos Faria Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa, mantendo contatos com a diretoria do clube. A negociação ocorre enquanto o Vasco busca um novo investidor desde que perdeu aportes da 777 Partners e enfrenta necessidade de respiro financeiro para 2026. Fortaleza - O São Paulo emprestou Mailton ao Leão do Pici até o fim de 2026. O lateral-direito, contratado após se destacar pela Chapecoense na Série B, não conseguiu se firmar e teve pouco espaço com o técnico Hernán Crespo. Ele disputou apenas dez partidas com a camisa do São Paulo, entre Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já pela Chape, o lateral direito entrou em campo em 30 oportunidades, somando sete gols e nove assistências. Galvão Bueno - O narrador esportivo foi internado em Londrina após sentir mal-estar na noite de Natal. Exames foram realizados, mas os resultados não foram divulgados. Em novembro, ele já havia sido internado com pneumonia viral e, desta vez, médicos suspeitam de um retorno do quadro e optaram por novos exames. Galvão está envolvido em projeto para transmitir a Copa do Mundo de 2026 pelo SBT e NSports, onde se mostrou animado com a nova fase profissional. BAsquete- O treinador de basquete Cláudio Mortari morreu nesta quinta-feira em São Paulo. Ele tinha 77 anos e vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos meses. Com mais de 40 anos dedicados à carreira de técnico, Mortari dirigiu a seleção brasileira nas Olimpíadas de Moscou 1980. Ele também passou por diversos clubes, dentre eles Palmeiras, Sírio, Bradesco, Corinthians, Flamengo e São Paulo. Ginástica - A ginasta brasileira Isabelle Marciniak, de apenas 18 anos, morreu na última quarta-feira. A atleta foi vítima de câncer. A jovem lutava contra um linfoma de Hodgkin. Em 2021, ela conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, levando o título no individual geral, além de vencer também no aparelho bola e ganhar a prata na fita. Em 2023, a ginasta foi campeã no trio adulto do Campeonato Paranaense de conjuntos. A morte foi confirmada pela Federação Paranaense de Ginástica em publicação nas redes sociais.