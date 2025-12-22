Associação Leopoldina Juvenil tem inscrições abertas para competições de tênis e beach tennis

A Associação Leopoldina Juvenil dá início à temporada 2026 de tênis no Rio Grande do Sul com a realização da tradicional Copa ALJ de Verão, que chega à 49ª edição. Este ano, o clube integra ao calendário esportivo mais uma competição, com a realização da 1ª Copa ALJ de Verão de Beach Tennis. Os torneios acontecem de 12 a 29 de janeiro de 2026, nas quadras da Sede Marquês do Herval (rua Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS), e contam com o patrocínio de Água da Pedra, Cyrela Goldsztein, Grupo Ável e Coliseu.As partidas serão disputadas de segunda a quinta-feira, a partir das 19h, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e níveis técnicos. As inscrições vão até o dia 05 de janeiro de 2026, às 21h, exclusivamente pelo sistema Tênis Integrado/FGT. As vagas são limitadas e podem ser garantidas pelo site: www.tenisintegrado.com.br. Os torneios fazem parte do calendário oficial da Federação Gaúcha de Tênis e Beach Tennis (FGT).49ª Copa ALJ de VerãoCategorias (somente duplas)Duplas Masculinas 1ª Classe (acima de 16 anos) 2ª, 3ª e 4ª Classes (acima de 19 anos) 35 anos 45 anos 55 anos 65 anos Acima de 70 anos Duplas Femininas 1ª Classe (acima de 16 anos) 2ª, 3ª e 4ª Classes (acima de 19 anos) Duplas Mistas 1ª Classe (acima de 16 anos) 2ª, 3ª e 4ª Classes (acima de 19 anos) Valores (por tenista): Primeira categoria: R$ 205,00**Associados da ALJ ou filiados à FGT: R$ 175,00 (desconto de R$ 30,00)Segunda categoria: R$ 90,00 (valor único, para associados ou não associados ALJ ou filiado FGT) 1ª Copa ALJ de Verão de Beach TennisCategorias:Masculino B e CFeminino B e CValor de inscrição:Primeira categoria: R$ 155,00***Associados da ALJ ou filiado FGT: R$ 125,00 (R$30,00 de desconto)Obs.: permitida participação somente em uma categoria